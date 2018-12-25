台灣主要報紙重要財經新聞 2018年12月25日

外資受美中貿易戰、美國聯準會持續升息等因素影響，今年對台股提款超過 3,500 億元，改寫十年來最大年度賣超紀錄；其中，鴻海一檔就賣了 1,010 億元，寫下歷史新高，並衝擊全年指數下跌近一成，終結二年來的多頭行情。

行政院主計總處發布「106 年薪資中位數及分布結果」顯示，以十等分位組分界點觀察，106 年高薪族群的年薪是中產階級的 2.32 倍，為 101 年有資料以來最高，顯示中產階級與高薪族群的薪資差距趨於擴大，中產階級陷落的 M 型化趨勢更為嚴重，值得政府密切注意。

在中美貿易爭端波及產業存續與國內經濟成長下行的壓力下，中國大陸啟動近一年來第五次大規模降稅。大陸財政部昨（24）日宣布，明年元旦起，調降或取消包括新能源車鋰電池、多項先進設備等 700 多項商品的進口關稅。同時自 2019 年 7 月 1 日起，取消 14 項資訊技術產品進口暫定稅率。



經濟日報

驚! 外資今年賣超 3500 億

群聯結盟紫光 強攻記憶體

安撫市場 白宮醞釀川鮑會

工商時報

中產悲歌 年薪中位數僅 47 萬元

陸大規模降關稅 元旦啟動

誤導投資人… 美證交會首開罰機器人理財

聯合報

救股市 美財長連出招

離岸風電簽約倒數 業者拚補件

顧立雄: LINE 申請純網銀將扣分

蘋果日報

遭盜刷拒供個資 申請純網銀要扣分

美財長急電 6 大銀行高層 召集暴跌救市小組

刷卡送旅平險 留意 6 大限制

中國時報

雙薪小家庭 明年減稅 1000 元

太陽能業怒吼 反降收購電價

亮土豬年 全台推案量逾兆元

自由時報

減稅多重加碼 明年報稅有感

中國製造 2025 恐釀產能過剩

公司派市場派廝殺 大同小股東成祭品