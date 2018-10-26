光隆擬發行甲種特別股籌資10億元 預計12月中旬完成

羽絨原料及成衣廠光隆 (8916-TW) 為改善財務結構，擬發行甲種特別股 1820 萬股，籌資 10.01 億元，並獲申報生效，此案預計在 12 月中旬完成，為 2016 年以來的另一次資金募集，如順利完成募集，將用於償還借款，有助改善並下降目前的負債比。

光隆第 3 季營收達 32.7 億元，創單季歷史次高，季增幅達 17.54%，年增達 31.17%，前 9 月營收為 77.45 億元，年增率 24.59%，法人估算光隆第 4 季營收，將優於去年同期的 22.96 億元，有助 2018 年全年營收突破 100 億元大關。

光隆第 2 季稅後純益達 1.51 億元，季增 1.09 倍，年減 15.72%，單季每股純益達 1.41 元；上半年稅後純益 2.24 億元，每股純益 2.07 元，較去年同期由虧轉盈。

光隆是羽絨原料大廠，近年往成衣、家紡產品垂直整合，去年以來羽絨原料價格上揚 100%，且國際市場價格仍在高檔盤整，光隆前 3 季羽絨部門營收也成長 60%，第 3 季營收創歷史次高，法人也指出，光隆的第 3 季毛利率將優於去年同期。

光隆在台已設立研發暨物流中心，投資金額達 2.05 億元，針對在越南生產的羽絨成衣使用的化纖及羽絨主、副料，在台灣、中國大陸、日本、韓國採購後，在此物流中心整理後出口到越南縫製。