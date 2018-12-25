開發金控2019年召募30名MA 向創新金融尖兵招手

開發金 (2883-TW) 為招募人才，聯合旗下子公司提前於今 (2018) 年 12 月展開儲備幹部 (MA) 徵選，預計召募 30 名 MA。開發金的菁英發展計畫 (MA Program) 分為三大階段，且認為未來三年影響台灣銀行業最大的將是純網銀和 Open Banking，因此將向創新金融尖兵招手。

為了吸引優秀人才，開發金控已於臺大、政大、成大及清大舉辦校園徵才說明會。開發金控表示，即日起至明年 2 月 18 日歡迎有志投身金融業的年輕朋友報名參與 MA 徵選，由於開發金控業務內容涵蓋壽險、商銀、證券及創投 / 私募股權，亟需各方人才，凡主動積極、具邏輯思考與問題解決能力及良好溝通能力，都是開發金控的求才對象。

代表開發金控出席校園說明會的開發金控創新科技金融處資深副總經理周郭傑對學生表示，未來三年對台灣銀行業影響最大的將是純網銀和 Open Banking。而金融創新是商業活動的根本，因為所有經濟活動都必須依賴一個活潑的數位金融體系。

周郭傑強調，創新的機會無所不在，但創新要有基因，更要有「嘗試失敗的勇氣」。年輕人需要的正是公司和環境願意給提供嘗試失敗和創新的機會，而開發金控是一個豐富的生態系，可以使年輕人發揮創意。創新更需要文化，開發金控的創新文化來自於創投，從 1930 年開始，中華開發工業銀行 (中華開發資本的前身) 的創投勇於挑戰困難不怕失敗的精神，使開發金控有更多的能力和經驗得以面對未來創新的不確定性。再加上開發金控是一個團隊，多元的業務可以使有志於金融業的年輕朋友有更多的選擇。

開發金控的菁英發展計畫 (MA Program)，分為三大階段：第一階段是認知及基礎訓練，也就是集團各事業體專業培訓；第二階段是輪調 / 專案訓練，即依人才所屬領域規劃輪調培訓；第三階段是完訓分發，將持續追蹤 MA 表現，評估未來外派之潛力。在開發金控及子公司完備的菁英發展計畫培育下，將使金融業的新鮮人邁向專業的金融尖兵。