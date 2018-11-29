京城高雄4大建案即將完工推案 銷售金額估達213億元

深耕高雄地區房地產的京城建設 (2524-TW)，預估今、明年新推案金額達 213.22 億元，將推出的總戶數達到 811 戶，以美術世界的百億元量體最大，加計京城建設先前推出至今仍可銷售的建案金額 238 億元，合計達到 451.22 億元。

京城建設今 (29) 日召開法說會指出，該公司今年以來購地金額 7.53 億元，購入建地面積 1974.29 坪，若扣除已興建中建案的土地面積，京城建設手中仍有高達 1 萬坪的土地庫存可供推案。

京城建設預估今、明年新推案金額達 213.22 億元，將推出的總戶數達到 811 戶，4 大建案包括時尚京城、京城大苑、美術世界及苓雅區林德官段案；其中並以美術世界的量體最大，總銷預估超過 100 億元，戶數達 366 戶。

市場看好京城建設將是港都翻轉房地產直接受惠者，點名為入列「韓流」資產受惠股，而京城建設最新財報，前 3 季營收 27.05 億元，毛利率為 34.62%，稅後純益為 4.58 億元，每股純益為 1.19 元。

據地政統計資料顯示，2018 年高雄市 1-9 月房屋成交數量與其他五都比較，成長率敬陪末座，共成交 2 萬 4426 戶，年減 4.39%，其他五都成長率分別是台北市 16.91%、台南市 11.7%、新北市 9.23%、桃園市衰退 1.56%、台中市衰退 1.99%。

地產業者認為，今年以來高雄市房屋成交量萎縮，主要原因是市場少見大幅讓利個案或求售案件，造成成交量一直無法放大，賣方多不願意降價取量，買方也不願加價，市場價格不見鬆動。同時，首購市場個案成交速度加快，價格在合理範圍個案，去化速度快。換屋市場看屋人潮比較去年為多，但成交速度及比率仍慢，豪宅市場狀況依舊平淡。