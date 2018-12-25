美股跌入熊市 傳川普考慮拿財長梅努欽開刀

梅努欽 (Steven Mnuchin) 可能將面對擔任財政部長以來最大的危機。他過去兩天雖然大動作安撫市場，但效果適得其反，股市持續下挫，讓他可能成為川普怪罪的目標。

梅努欽週日 (23 日) 與 6 大銀行高層急通電話，週一還召開以穩定股市為目標的「美國金融市場工作小組」會議，但未能化解市場對政府的疑慮。

據《彭博》引述熟悉總統思維的人士表示，川普最感失望的是聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)，但既然無法把他換掉，川普已經考慮拿梅努欽開刀。另一位人士說，梅努欽烏紗帽能否保住，取決於接下來股市的跌幅。

川普上任以來，一直把股市當成政績。然而，隨著投資人愈來愈關注貿易戰的衝擊，與歐洲的局勢，近幾個月來股市動盪，他就職之後大部分的漲幅已經消失殆盡。

美國前財政部官員、現在是華盛頓 Beacon Policy Advisors 的執行合夥人 Stephen Myrow 表示，白宮有很多人不滿梅努欽，樂見他下台。Myrow 說，到目前為止，梅努欽還受到保護，因為川普喜歡他，而他也一直保持忠心。

不過川普的信心，似乎已有鬆動跡象。知情人士說，川普正詢問顧問群中，是否有人可與鮑爾會面傳話。通常，這是由財政部長負責，因為他每週會與鮑爾共餐一次，也通常負責傳話的角色。

政府力圖影響聯準會決策，則讓一些人不滿。加州民主黨眾議員以及眾議院金融服務委員會新任主席 Maxine Waters 週一發布聲明表示，金融市場需要確定性，聯準會應獨立行使職權。然而，總統和財政部長最近採取的行動一直很不好，也為市場帶來不確定性及不穩定。