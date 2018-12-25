美股重挫、聯邦政府關門 美元兌日圓跌至四個月低點

美股重挫、聯邦政府關門，加上總統川普與聯準會 (Fed) 之間關係緊繃，市場對美國經濟前景的擔憂情緒加劇，今 (25) 日美元兌日圓走貶，觸及 4 個月低點。

稍早，美元兌日圓下跌 0.27%，至 110.12，創 8 月底以來新低。

台北時間週二下午 1 點 57 分，Investing.com 報價顯示，美元兌日圓跌幅擴大至 0.36%，來到 110.04。

美元兌日圓下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

週一美股提前收盤，三大指數皆跌逾 2%，道瓊工業指數收跌 653.17 點 (2.91%)，至 21792.2 點；標普 500 指數收跌 65.52 點 (2.71%)，至 2351.1 點；那斯達克指數收跌 140.08 點 (2.21%)，至 6192.92 點。

美股 12 月表現極為慘烈，為安撫金融市場，美國財政部長梅努欽除致電美國 6 大銀行高層，確保資金流動性無虞外，還召開危機小組會議；未料，這些舉措反而讓投資人更加不安。

與 9 月 20 日高點相比，標普 500 指數累計已下跌超過 19%，創歷年耶誕假期前一日最差表現。

據傳美國總統川普有意開除 Fed 主席鮑爾，投資人擔憂，川普和 Fed 的對立，恐使金融市場更加動盪；對此，梅努欽澄清，川普從未提議開除鮑爾。

此外，據白宮消息人士透露，川普的顧問預計於未來幾週，安排川普與鮑爾見面。

另一方面，川普要求國會通過美墨邊界築牆預算，但遲遲無法與民主黨達成共識，導致該預算案談判破局，美國聯邦政府自美東時間 22 日起，局部關門 (15 個聯邦政府部門，有 9 個關門)。

眾議院民主黨領袖 Nancy Pelosi 示警，政府關門的問題，可能到 2019 年 1 月前都無解。