外資看好膝關節炎治療藥 喊買台微體

美國投顧機構近期出具台微體 (4152-TW) 投資報告，三家投顧機構分別為 H. C. Wainwright & Co(HCW)、Janney 與 Laidlaw & Company，紛紛給出買進評等，尤其是看好台微體旗下治療膝關節炎的 TLC599，獲投資機構高度評價，認為 TLC599 將比一般市售藥物更安全，藥效也更持久，能夠在治療方面發揮貢獻。

HCW 預測，TLC599 應在明年上半年進入三期臨床試驗階段，2022 年下半年取得藥證，HCW 表示， TLC599 比起近期上市的 Flexion 公司產品 Zilretta，將帶來更迅速、長久的藥效，同時也顧及安全性，這也讓 TLC599 成為膝蓋注射藥物的首選。

Janney 則提到，TLC599 與市售藥物相比之下，更安全、藥效更迅速也更長久，在施打的難易度上，因針頭較小可重複施打、又擁有精簡的製造過程，具有稱霸膝關節炎市場的潛力，若能上市，估計美國銷售額將於 2028 年達到 7.2 億美元，更於 2033 年達到 9.82 億美元。

Laidlaw & Company 則說明，美國每年約有 300 萬人接受普通關節炎藥物注射，市場龐大，且還在不斷擴增，預期 TLC599 到 2027 年將有 6.26 億美元的銷售額，且因台微體近期將與 FDA 進行確認三期臨床試驗的討論，Laidlaw & Company 認為，未來不久後將會有好消息傳出。

除了 TLC599，台微體的 TLC590 一期與二期疝氣補修手術試驗及二期拇囊炎切除手術試驗的初步結果皆將於 2019 年出爐，若實驗與藥證取得過程順利，預計台微體的新藥將對營運大有挹注。