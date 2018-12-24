佰研瞄準植物性新藥發展 研發肺癌治療保健品

佰研 (3205-TW) 今 (24) 日舉行法說會，說明公司營運概況與未來展望，佰研財務會計協理張文蒨表示，佰研在保健食品、寵物通路與新藥研發上都有著墨，未來發展重點將瞄準植物新藥開發，尤其會加速旗下植物性新藥 ZG5236 的保健品研發業務，另外也布局瞄準寵物市場商機。

張文蒨指出，ZG5236 是植物型的抗肺癌新藥，主要成分為狼尾草，經過實驗研究發現，狼尾草具治療肺癌與肺纖維化的效用，因此佰研進一步研發製成保健品，讓患有慢性肺癌或肺纖維化的病患服用，張文蒨強調，佰研自家實驗室未來將進一步加強保健品品質，也規劃新藥臨床實驗，但短期內仍以保健品為主。

除此之外，佰研去年年中新增初鹿牧場為總經銷產品，除了銷售，佰研也負責研發新品，如情人節時有推出初鹿牧場與乖乖食品合做的「牛奶乖乖」，市場反應不差；張維蒨透露，未來還有一款「棉花牛奶糖」系列產品，將在近期上市，目前也正在洽談大型通路。

張文蒨說明，近年來營運不理想，主要受直銷商克緹組織調整影響，加上前幾年經營主軸改到初鹿產品，壓縮到保健食品生產比例，以毛利率來看，保健食品還是較高，因此未來公司仍以保健品為重，將重新調整產品比例分配。

佰研同時也往寵物通路發展，張文蒨指出，以台灣市場而言，未來寵物市場商機將達到 300 至 500 億，佰研也與全台最大的連鎖寵物通路「寵物公園」合作，推出寵物保健與洗沐類用品，搶攻寵物市場的商機。