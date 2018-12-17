橘子業績亮眼 今股價創5個月新高

橘子 (6180) 受惠 11 月營收月增逾兩成激勵，近日股價走強，今天盤中一度突破 80 元關卡，創 5 個月來新高價。橘子預計明年上半年將推 2 到 3 款遊戲並擴大電玩展參展規模，代理和自製均有，其中會有知名 IP 遊戲推出。橘子自結 11 月合併營收 10.6 億元(淨額法)，在人氣手遊《天堂 M》推出新職業「槍手」挹注下，較去年同期成長 95%，月增 21.73%；累計前 11 月合併營收達 133.5 億元，較去年同期增加 96%。



橘子指出，旗下《天堂 M》10 月於高雄夢時代舉辦「《天堂 M》新職業槍手成軍典禮」，吸引千名玩家齊聚，由於 11 月 14 日推出全新逆天新職業「槍手」與全新主線故事章節「黑燄」，再掀遊戲熱度，激勵 11 月營收明顯成長。



此外，《召喚圖板》中文版更與日本超人氣動漫《Re: 從零開始的異世界生活》攜手合作，創另一波登入熱潮。12 月《天堂 M》將邁入上市一周年，陸續展開週年慶回饋活動，盼能提升會員黏著度。



橘子指出，《天堂 M》在這次大改版之後，第四季業績會比第三季好。預計明年上半年將推 2 到 3 款遊戲並擴大電玩展參展規模，代理和自製均有，其中會有知名 IP 遊戲推出。