山林水籌資案今申報生效 擬辦現增及發債募8億元

環境工程業者山林水 (8473-TW) 上市以來首次市場籌資案，向金管會證期局送件在今 (18) 日申報生效，預計將以發行無擔保可轉換公司債及發行現金增資股雙向籌資約 8 億元，主辦券商均為兆豐證券。

山林水今天申報生效的市場籌資案包括發行無擔保可轉換公司債募集 5 億元、辦理現金增資發行 560 萬股，暫訂以每股 53.6 元溢價發行，合計將募集約 8 億元。

山林水第 3 季稅後純益 9546 萬元，季增 13.69%，年增 13.75%，每股純益為 0.72 元；累計前 3 季稅後純益為 2.87 億元，年減 7.29%，每股純益為 2.17 元。

山林水認為，前 3 季獲利較去年衰退，主要是受水處理工程專案獲利減少，及旗下子公司東山林、綠山林 5 年免稅到期，還有營所稅率自 17% 提高至 20% 影響。雖然承攬政府工程標案帶動營收成長，但初期利潤較低，獲利不會與營收等比成長，隨著公司的規模及技術口碑累積，對公司未來發展潛力及動能將具有指標性意義。

山林水目前致力發展為「全方位環境工程公司」，並朝循環經濟經營模式邁進，除水務工程，近年也跨足污泥回收再利用、土壤污染整治、有機事業廢棄物與生物質能發電市場，其中，山林水子公司禾山林的外埔綠能生態園區整建營運移轉（ROT）案，日前已完工並開始試營運，正式跨入生質能源市場。