超眾今年EPS坐6望7 日本電產下月底正式入主 營運爆發可期

散熱模組大廠超眾 (6230) 獲日本電產 (Nidec) 入主，法人圈看好併購效應將帶動營運高成長，明年 EPS 將突破 7 元，寫三年新高，三大法人上週開始翻多。而超眾因短線股價漲多，也應證交所要求公告 11 月獲利。自結單月稅後盈餘達 0.81 億元，EPS 0.94 元，幾乎是第三季 EPS 2.04 元的一半，超乎市場預期，帶動法人回補籌碼積極。



而超眾股價週一 (24 日) 持續噴出大漲，並突破 140 元大關，最高達 142.5 元，上漲 11.5 元或 8.77%，終場收在 138.5 元，上漲 7.5 元或 5.73%，創 21 個月新高價，短線大漲近 6 成。



超眾獲日本電產以每股 108 元公開收購 48% 股權成就後，超眾近日也公告將在 1/29 召開股東臨時會，全面改選董監，預料屆時日本電產將取得董事會主導席次，正式入主超眾。



而超眾今年前三季 EPS 達 4.6 元，第四季業績續旺，11 月獲利已達第三季總和的近半，今年 EPS 將突破 6 元，上探 7 元，而其手機、電競筆電的高階熱板應用持續加大，加上伺服器市場因資料中心需求而擴張，也有利其發展，近期已獲客戶 5G 手機訂單，下季可望正式出貨。而日本電產入主後，超眾領域跨出 3C，向工業、車用發展，長期成長看好。