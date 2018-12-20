晶彩科(3535)、由田(3455)、神盾(6462)、興能高(6558)、超眾(6230)

晶彩科 (3535)：受惠於中國 AMOLED 產能大舉開出，晶彩科 OLED 相關設備比重拉升到一成，全年有機會轉虧為盈。今日早盤一路攻高，惟接近強波高點而拉回，下檔以 5 日線為支撐，有機會持續挑戰前高。由田 ( 3455 )：受惠於載板廠、面板廠與半導體業者對光學檢測設備需求日甚，今年下半年營運明顯加溫，明年隨著打入 COF 供應鏈，及大陸面板客戶拉貨，表現更上層樓。股價回測月線後，今日攻勢再起，早盤收復 75 元關卡，受 5 日線反壓而稍有拉回。

神盾 (6462)：美系外資在最新報告中表示，看好屏下指紋是明年科技一大亮點，決定調高神盾評等，目標價由 145 元調高至 235 元。今日股價跳空開高，一度來到 220.5 元，惟攻擊火力不足而稍有拉回。

興能高 (6558)：為鋰高分子電池廠，受惠於穿戴裝置以及消費性電子產品出貨暢旺，營收逐漸墊高。回測 10 日線後攻勢隨即再起，今日股價走強。

超眾 (6230)：高階熱板的應用逐漸提高，包括伺服器、電競筆電以及智慧型手機都開始採用，前三季營收達 55.74 億元，年增逾 7%，EPS 達 4.6 元，市場預估全年 EPS 上看 6.5 元。股價早盤一路拉升，最高達 121.5 元。