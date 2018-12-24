特販業務挹注 花仙子全年營收挑戰30億元新高 楊梅新廠明年中動工

國內零售量販通路業者展開為期 20 ㄓ集點兌換鑽石鍋特販業務，該項業務挹注下，花仙子 (1730) 全年營收可望挑戰 30 億元新高，法人推估，每股盈餘可望挑戰 5 元新高水準，斥資 7 億元籌建楊梅新廠預計明年中之間動工，運用現有廠房盼第三季正式投產。花仙子係為今年 6 月開始與國內零售量販通路業者合作集點兌換鑽石鍋，該項業務屬於特販短期性業務，該項業務挹注其今年 7～8 億元營收規模，相關集點活動於上週結束，相關兌換延續到明年中。



花仙子在第二代王佳郁接掌執行長之後，重新進行旗下各品牌的定位，並強化電商、網路平台銷售，香氛產品除了花仙子、去味大師兩個品牌，今年是鎖定年輕女性網路族群，今年 6 月推出 LPF 系列產品，迄今銷售金額約 1 億元，占了香氛產品比重約 3 成。



洗劑產品除了原有潔霜之外，三年前亦推出茶樹莊園，目前在天然洗碗精市占率僅次橘子工坊，亦為明星潛力商品，未來規畫在楊梅新廠自行生產，王佳郁在今 (24) 日法說強調，品牌形象必須年輕化、國際感、包裝要挑脫以往，走向精緻化，與國內零售量販通路業者特販案合作結束，仍有 2～3 個提案，以延續特販業務動能。



目前花仙子營收比重台灣占 7 成、大陸約 18%，東南亞地區約占 12%，泰國今年市場成長 15～20% 並展開好神拖銷售；馬來西亞香氛產品重新定位後，與經銷商合作，營收亦有 20～30% 成長空間；菲律賓、緬甸則是開始建立代理商合作。