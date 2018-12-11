兆赫、健策、花仙子、永裕、元太

兆赫 (2485)：營運積極轉型，大陸的生產線朝全自動化調整，在新產品部分，兆赫與愛唱久久、聽得樂、瑞昱組成愛台灣雲端產業聯盟，合作開發出電視寶盒，預計今年底前出貨，明年營收及獲利力拚持平。股價飛越半年線之上，9 日 KD 值持續向上，挑戰年線及 24 元反壓。

健策 (3653)：跨入電動車逆變器 IGBT 散熱模組，在伺服器及車用產品出貨放量下，第三季營收創下歷史新高，前 3 季獲利年增 8 成，第四季營運仍維持高檔水準，盤中股價開高走高，一度突破 80 元關卡，將挑戰 9 月高點反壓。



花仙子 (1730)：二代經營者接班後，強化與國內相關通路合作，買下帝凱 (好神拖)62% 股權，11 月營收創下新高，全年 EPS 可望 5 元起跳，並前進布局越南市場，業績再添新的成長動能。外資連日買超，股價開高走高，放量攻上 63.2 元漲停板，續創波段新高。



永裕 (1323)：受惠於「美麗經濟」及「電商網購」佈局發酵，11 月營收連三跳，再創單月新高記錄；前 11 月營收年增 18%，改寫歷年同期新高表現，齊創新高紀錄，全年營收獲利成長動能看俏。股價一度衝過 35 元，挑戰年線反壓。



元太 (8069)：11 月合併營收回溫，月增 10.2%，年增 20.31%，展望明年，電子書出貨平穩，非蘋機攻雙螢幕，也傳將找元太供應電子紙，傳出蘋果也可能加入導入電子紙次螢幕，有助衝刺營收，股價帶量走揚，反彈重登半年線及 32 元之上。