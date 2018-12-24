新建目前在手工程未入帳案量約260億元 預計未來4年內入帳

新亞建設 (2516) 今(24)日下午舉行法說會，由新建總經理朱台森主持，新建發言人陳柏仲表示，目前在手工程未入帳案量約 260 億元，預計在未來 4 年內入帳。陳柏仲表示，政府前瞻計劃釋出公共工程量約在 2200 億 - 2500 億元，新建希望目標能參加一半標案，並拿下一成，也就是約百億元的工程案量。陳柏仲指出，新建每年新接案量目標約 60 億 - 80 億元間，今年新接案量已約 70 億元。陳柏仲表示，執政黨在經過這 1-2 年將前執政黨政策修正延續後，預估明年度公共工程發包案將會加快，有利接案。



至於原物料波動，陳柏仲指出，今年年中時，鋼價雖然上漲，不過目前已開始下降，加上政府有編列物調方案，因此對公司影響不大。



此外，新建近年除積極承辦重大公共工程外，並拓展開發業務空間至 BOT 興建工程及統包工程，同時準備將營業重心轉移為營建管理，並採取多角化經營以達永續經營長程目標。