【運達投顧】量大做多套牢居多、量小作空口袋空空

◆盤勢分析

今天是平安夜在此祝大家聖誕節快樂，也因為聖誕假期近日很多國家股市將休市，所以今天台股在外資休假成交量萎縮約 600 億元，預計本週量縮應該是常態，本週又是 2018 年的最後一週本週行情到下週元旦後的走勢該如何研判？重點如下：

1. 美股這一週來跌跌不休這跟美股內部的政治面有很大的關係，美國政府關門起因川普堅持蓋美墨邊境牆要求國會撥款 50 億美元，而民主黨僅願意給 13 億美元國會因此陷入僵局上周六宣告休會，美國政府部份關門非常可能拖到新國會開議之後也就是明年一月三日，屆時站在川普總統對立面的民主黨將取得眾議院的控制權。所以就美國政府關門的情況看來本週還無法獲得解決，不過民主國家政府關門真是匪夷所思，現在看來只是川普用來威脅民主黨做為談判工具，這件事情遲早都會解決當事情有緩轉的機會時也是美股反彈的時刻，所以非經濟面的因素不須在此太過悲觀。

2. 川普一週來四次針對鮑爾和聯準會呼籲暫停升息，指稱聯準會升息導致股市動盪和經濟展望疲軟。聯準會上周宣布今年第 4 次升息，因此傳出川普要拔掉鮑爾的消息，目前是否換掉鮑爾還在消息面部分，不過也看得出來川普語帶威脅來掌控未來聯準會升息與否的政治動作，不過今天美元又出現下跌美元，近日在 12 月升息後跌破月線美元區間做頭，新台幣近日跌破月季線匯率偏升的訊號已經浮現，人民幣的走勢只要沒有貶回季線新台幣升值的偏升的空間大，所以外資在此就沒有偏空的壓力，聖誕假期期間外資目前期貨多單仍有 3.6 萬口，本週四是摩台結算外資期貨多單沒有大幅縮減仍有利週四有拉高結算的機會，只是空間的大小要看美股是否政府關門事件是否獲得解決。

3. 就台股技術面來看，上週我們就說明目前的台股只能採取守勢所以量縮區間盤局並不會有量價失控的問題，但台股要有較強的整理型態首先須守穩 12/10 低點 9626 點這樣一月攻月季線會比較有利，今天季線來到 9887 點目前月線約 9800 點兩者只相差不到 90 點，由於季線從今天起有一個月的時間將一路扣抵到這一波的低點 9400 點因此成本將快速下降，所以再四天季線將跌破月線，致於是否月季線有翻揚的機會? 這一點要等到一月下週開盤後會有答案，若美國政府關門事件可以獲得解決，美股跌深反彈會更明顯有利台股技術面有黃金交叉的機會，現階段的台股先以區間擴底視之，量大做多套牢居多量小做空口袋空空，目前的量價關係以及技術面的情況適宜低檔佈局而不是站在空方，雖然美股表現不佳且還有政治的問題可是美股技術面也來到隨時有跌深反彈的時刻，所以過度看空很容易錯失後面較大的反彈行情。

4. 操作的個股分兩個部分：一是撐盤指標，上週五我們提示穩懋拉回回測右肩低點，這兩天回測低點後開始上漲，若是站上頭肩底的頸線 125 則是攻擊的訊號也是大盤反彈的指標；第二個部分要留意已經打底完成的股票，如 5G 的訊芯台揚台嘉碩這三檔也是我們低接的標的，除此之外 PA 概念股也是 5G 的上游，所以宏捷科全新也會有補漲的機會。

※以上內容由運達投顧蕭春源分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。