【華冠投顧】幸運星-外冷內熱的盤......小飆股熱鬧滾滾的飆來飆去中......越來越有趣囉……

林幸蓉 分析師

焦點個股：3234 光環、6150 撼訊、2337 旺宏、2376 技嘉、2377 微星

從上週四（12/21）日起，幸運星就已經第一時間在 LINE 群組通知粉絲，並開始帶會員買股票了……（當天也給會員學員粉絲主機板領頭羊 6150 撼訊…… 三天兩根漲停板，外加一個創高……）在節目中也告訴大家大盤的秘密就是：台股已止跌，控盤者將用以盤代跌的方式，用小飆股來穩信心…… 果然台股持續盤整盤出飆股！！大家都看到了吧！！

今日大盤被 2330 台積電、1326 台化、6505 台塑化等壓盤，不過 DRAM 2408 南亞科、2344 華邦電、2337 旺宏反彈，收盤小跌 6 點，成交量 681 億（本週歐美聖誕節假期，成交量偏低是正常）。OTC 矽晶圓今日因被外資調降評等的利空衝擊，5483 中美晶、3532 台勝科、6488 環球晶…… 賣壓大，但是主機板 + 散熱模組 + 5G 網通 + 安控 + 遊戲 + 其他小飆股卻熱鬧滾滾，不受影響，持續飆不停…… 使 OTC 收盤漲幅 0.25% 優於大盤，成交量 227 億！！

一、 12/21 節目中給大家的主機板領頭羊 6150 撼訊今天還是漲停，也帶動 2377 微星、2376 技嘉今天盤中漲停！！

二、 散熱：6230 超眾、3483 力致、3071 協禧、3324 雙鴻、3017 奇鋐、2421 建準

三、 5G／網通：3234 光環、3221 台嘉碩、6426 統新、4979 華星光、6470 宇智、4977 眾達 - KY、5388 中磊、3163 波若威、3450 聯鈞……

四、 遊戲：3540 曜越，安控：3356 奇偶及其他強勢股：3322 建舜電、6558 興能高、1526 日馳、6238 勝麗、3338 泰碩、8086 宏捷科、3035 智原、6235 華孚、4989 榮科…… 熱鬧滾滾的飆來飆去中……

這個外冷內熱的盤…… 越來越有趣…… 讓我們繼續看下去

最後祝大家今晚聖誕夜平安，明日操作順利，大賺迎新年！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。