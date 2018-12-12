富邦媒「雙12」買氣火熱 10小時業績較平日增五倍

「雙 12」頂著年終購物光環，買氣依舊熱絡。momo 富邦媒 (8454) 表示，雙 12（12 月 12 日）凌晨第一小時，旗下 momo 購物網流量較平日同時段成長 1 倍。而雙 12 上半日，3C、家電與保健食品為熱銷前三大品類，成長幅度較平日成長 4 倍至 8 倍；iPhone、任天堂 Switch、品牌連鎖人氣餐券、SK-II 青春露、衛生紙等皆是民眾第一時間鎖定的熱門商品。統計至 12 月 12 日上午 10 時零分，momo 購物網業績已較平日同時段成長 5 倍，其中來自行動端的消費者達 6 成，買氣仍持續飆升中。雙 11 爆棚的買氣，延伸至雙 12，第四季年終購物潮再掀高峰。momo 富邦媒指出，今年雙 11 創下單日業績 12 億元的銷售成績，推升 11 月營收達 47.6 億元。針對無論是錯過雙 11 或是想要加碼購的消費者，momo 雙 12 好康規模也為歷年之最，將採買熱度持續延燒。



此外，富邦媒今年《雙 12 年終盛典晚會》將於 12 月 12 日晚間九時登場，今年 momo 雙 12 晚會融合了「三金頒獎典禮營造 + 10 大年度最佳商品 + LIVE 跨螢串聯互動直播」三大元素，將於 momo 電視購物 2 台、momo 電視購物 APP、momo 購物網、momo 購物網 APP、momo 購物網 FB 粉絲團同步實況播出。

