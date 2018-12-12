NAND價格滑落到甜蜜點 帶動相關產品銷售告捷 威剛推新碟趁機搶市

隨著 NAND 晶片售價走滑，NAND 相關產品報價已經跌落到甜蜜點，連帶終端產品銷售量在近期明顯提升，看好此一趨勢，記憶體模組大廠威剛 (3260) 宣布推出新款側推式隨身碟 UE700 Pro，力求擴大 NAND 產品的營收貢獻度。威剛介紹，本次推出的新品，擁有每秒高達 360/180MB 的讀寫速度，亦即一部 4GB 的高解析度電影僅需約 22 秒即可傳輸完成，此外也具備 256GB 超大容量，面對多部 4K 高畫質電影、瑣碎的小檔案，UE700 Pro 都能秒速完成存儲任務，而機身也僅 7mm。



就整體營運展望部分，在中美貿易戰影響中，終端市場買氣驟降，客戶端備貨力道薄弱，威剛 11 月營收 23.29 億元，月減 2.77%，並為 9 個月新低，但公司也強調，NAND 相關產品銷售都有提升跡象，11 月固態硬碟 (SSD) 及隨身碟相關產品銷售相對穩健，都較 10 月成長。