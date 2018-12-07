DRAM價格轉弱+市場趨保守 威剛11月營收寫今年次低

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (7) 日公告 11 月合併營收 23.29 億元，由於第 4 季 DRAM 價格轉弱，且市場備貨力道受美中貿易戰影響，轉趨保守，營收月減 2.77%，年減 20.85%，為今年單月營收次低；前 11 個月累計營收 293.64 億元，年減 1.04%。

各產品營收比重方面，威剛 11 月 DRAM 產品營收占比 53.54%，非 DRAM 產品營收佔比 46.46%。前 11 個月 DRAM 產品營收佔比 62.3%，非 DRAM 產品營收 37.7%。

威剛強調，目前 DRAM 產品營收占公司整體營收比重仍逾 5 成以上，看好明年 DRAM 供需差距不大，待季節性因素消除後，DRAM 市況可望轉趨穩定。NAND Flash 方面，在價格與新技術逐步成熟驅動之下，預期明年 SSD 市場滲透率與使用容量，都將大幅提升。

從第 4 季整體表現來看，威剛指出，第 4 季 DRAM 價格轉弱，且受到美中貿易戰情勢懸而未定影響，市場備貨力道轉趨保守，但記憶卡市場需求回升，帶動 SSD 及隨身碟相關產品營收均有所成長。

此外，看好電競產業未來成長性，威剛明年也將積極擴大電競產品線，並投入更多資源參與國內外電競活動。威剛表示，旗下 XPG 電競記憶體與電競耳機的產品效能，屢獲國際級電競玩家肯定，憑藉多項專利及研發優勢，將持續發展滿足玩家需求的電競記憶體及周邊產品，全力搶攻市佔率。