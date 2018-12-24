「速食麵國王」退休 兒子接棒500億商業帝國

12 月 20 日晚間，速食麵與飲料大廠康師傅公告，64 歲創辦人魏應州將卸下重擔，將自己一手打造的飲食帝國交棒給自己的長子魏宏名，而三子魏宏丞則擔任康師傅控股董事會執行董事，此人事案將於 2019 年 1 月 1 日正式生效。

根據公開資料顯示，魏宏名於 2006 年加入康師傅，出任總裁室專案經理一職；2007 至 2014 年擔任味全食品工業股份有限公司董事；2015 年任康師傅執行董事，期間主導與多家國際級顧問公司推動的 MIS 集團經營管理系統發展藍圖等重大專案。

魏宏丞則曾任職於黑石集團紐約辦公室，以及百事公司總部。他於 2015 年 2 月擔任康師傅附屬公司康師傅飲品控股有限公司（KSFB）的董事。

速食麵國王 - 魏應州

大家耳熟能詳的「康師傅」其創始人是魏家四兄弟：魏應州、魏應交、魏應充和魏應行。早期魏家四兄弟在台灣的發展一路跌跌撞撞，魏氏兄弟決定赴中國投資。

在中國發展初期，魏家四兄弟還是做著老本行食用油的生意。但因 1980 年代末期，中國消費水準仍低，並不講究食用油品質，導致到了 1991 年，老四魏應行最初帶進約人民幣 3300 萬元幾乎付諸東流。

正當他準備打道回府的時候，在一次偶然的情況下，魏應行因為不習慣火車上的飲食，就帶台灣的速食麵在車上吃，當時在車上引發不少詢問度，因此泡麵這門生意就成為康師傅食品王國的開國功臣。

1992 年，魏氏兄弟回到台灣籌錢後，在天津設立工廠，開啟第一條速食麵生產線。當年 8 月，康師傅投資 800 萬美元，在天津塘沽開發區成立天津頂益國際食品有限公司，生產出第一碗康師傅紅燒牛肉麵。

圖: 百度百科

在整個集團內部，魏氏四兄弟分工合作，老大魏應州負責戰略決策和最終拍板；老二魏應交負責維護股東關係；老三魏應充主管財務；老四魏應行負責對外聯繫和公關，包括與政府部門溝通。而老大魏應州是家族中的靈魂人物，在兄弟中最有權威，具體事務多是由化拍板定案。

當康師傅計畫要做速食麵時，統一的速食麵在中國已經有四、五十家工廠。1992 年 8 月，第一碗康師傅紅燒牛肉麵上市，與當時的同類產品相比，康師傅的產品多出一個牛肉調料包，還附上紙質的碗和叉子，人民幣 1.98 元的價格適中。從此之後，康師傅便一躍成為「速食麵」的代名詞。

圖: afp

當時，天津第一條生產線一個月只能生產十幾萬包速食麵，供應天津及附近市場遠遠不夠。但魏應州堅持只留 20% 的產品在天津當地販售，其餘 80% 一定要到全國鋪貨，以便打開全國的知名度。

數據指出，從 1992 年到 1995 年，康師傅的營業額從人民幣 2700 萬元跳增至人民幣 24.5 億元，幾乎成長 100 倍。而 1995 年，康師傅開始在天津開發區生產糕餅，1996 年在杭州生產飲料。如今，這兩大事業群分別擁有 4 個工廠 21 條生產線和 13 個工廠 82 條生產線，共同與速食麵部門成為康師傅的三本柱。

如今，康師傅年營業額超過人民幣 600 億，中國家庭滲透率達 82.6%，成為涵蓋 9 億消費群眾的食品飲料產業龍頭企業，可以說，魏應州一手締造一個速食麵王國。

競爭與不佳的品牌形象，康師傅顯疲態

從 2011 年起，康師傅控股的業績成長就已經減緩，2013 年營收達到頂峰，2014 年、2015 年和 2016 年收入持續下滑，雖 2017 年出現成長，但整體而言，受到市場競爭不斷的壓迫下，似乎已現疲態。從股價上看更為明顯，康師傅控股於 1996 年香港上市，當時掛牌價為 1.68 港元，2011 年股價達最高的 23.9 港元，市值 1400 億港元，相較於 12 月 21 日收盤價只有 10.22 港元來看，市值縮水近三分之二。

圖: Nielsen

圖: Nielsen

在康師傅面臨著速食麵業務下滑，加上味全因食安問題導致整個集團品牌形象受到拖累的背景下，魏應州此時宣佈退休，由第二代走向幕前，反映出康師傅面對主要目標消費客群的結構變化應變不及，使得康師傅過去的優勢已不復存在，需要具備熟悉國際經營管理經驗和康師傅內部文化的年輕人掌舵，才可能更貼近消費者。這次交棒後，不排除康師傅會在定位、團隊、產品、行銷等方面進行一定程度的革新。

