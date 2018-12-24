東京證券交易所 傳將對交易所數量進行調整

外電報導，日本交易所集團 (Japan Exchange Group，簡稱 JPX)(8697-JP) 旗下子公司的東京證券交易所，據傳將對目前的東證 1 部、東證 2 部、Mothers、JASDAQ，這 4 個市場進行調整。同時中小板市場及新興企業板市場的統合，也在視野範圍內。檢討將東證 1 部的市場變更基準，變得更為嚴格。希望透過交易市場的重組，來讓日本的股市交易更加活絡。

目前東證 1 部上市公司約有 2130 家、東證 2 部約有 490 家公司，多數新上市公司選擇的 Mothers 約有 270 家公司，而 JASDAQ 則有約 730 家公司。

但是由於 2013 年開始營運的 JASDAQ，與 Mothers 同樣定位在新興市場，外界常批評東證 2 部、Mothers、JASDAQ 的分類標準很不明確。

東京證券交易所 (圖片來源：AFP)

東京證券交易所在 12 月 21 日，針對目前交易市場的分類狀況展開公眾評論 (Public Comment)。公眾評論期 (Public Comments Period) 為 2018 年 12 月 21 日 – 2019 年 1 月 31 日。將向市場相關人士，廣徵對交易市場重新分類的意見。

東京證券交易所也同時對外發表了論述文件 (Discussion Paper)，當中在意見募集事項中提到東證 2 部及 JASDAQ 的上市基準與適當性；東証 1 部上市企業所應具備的基準和義務；目前廢止上市的基準及適當性，還有廢止後的兌現方式等。

先前，東京證券交易所為了討論目前 4 個交易市場制度，在今年 10 月設立了「有關市場構造狀態等的懇談會」。日本交易所集團 CEO 清田瞭在當時的記者會上，對目前交易所的分類作出表態，認為 4 個有點過多。