〈2018大事回顧〉一年狂瀉逾七成 比特幣淪巴菲特眼中的老鼠藥

被「股神」巴菲特諷為「老鼠藥」的比特幣，已從去年 12 月的歷史高點 (近 2 萬美元)，一路狂瀉至 4000 美元左右 (截至 12 月 20 日)，跌幅逾 7 成，期間雖數度反彈，卻欲振乏力；整體來看，以下 3 大因素，對比特幣走勢，造成極大影響。

駭客攻擊

今年 1 月，日本驚傳史上最大虛擬貨幣竊案，加密貨幣交易所 Coincheck 遭駭客入侵，竊走價值約 580 億日圓的虛擬貨幣「NEM」。

7 月份，加密貨幣交易所 Bancor 也遭到駭客攻擊，竊走價值達 1350 萬美元的加密貨幣，其中近 9 成為以太幣。

在安全機制未臻完備的情況下，加密貨幣面臨極大風險，令投資人深感不安；經濟數據分析機構 DataTrek Research 聯合創辦人 Nicholas Colas 預言，「這 (加密貨幣竊案) 絕非首次發生，也不會是最後一次。」

監管趨嚴

監管機制趨嚴，對加密貨幣影響甚鉅，今年 7 月，美國證券交易委員會 (SEC) ，否決加密貨幣交易平台創辦人 Winklevoss 兄弟的比特幣 ETF 申請；主因在於，SEC 認為，加密貨幣市場仍處於初期階段，目前尚無法確定，比特幣是否具備抵禦價格操縱的能力。

11 月中旬，SEC 宣布，對 Airfox 和 Paragon Coin Inc. 兩家加密貨幣公司，開出民事罰單，因為他們未將 ICO(首次代幣發行) 註冊為證券。

此外，SEC 原定於 12 月，對 SolidX Partners 與 Van Eck 提出的加密貨幣 ETF 申請，進行審批，現又決定延後至明年 2 月 27 日之前。

SEC 主席 Jay Clayton 表示，加密貨幣必須先解決缺乏市場監督、價格易被操縱、容易失竊等問題，加密貨幣 ETF 才可能上市；他也強調，首次代幣發行 (ICO)，一定要走向「證券化」。

大咖看衰

「股神」巴菲特認為，比特幣就像「老鼠藥」，最終結果會很糟，投資人購買比特幣或其他加密貨幣，「它們不會生產任何東西，你只是不斷巴望著，其他傢伙花更多錢購買比特幣。」

巴菲特說，這和買股票、債券或房地產，有本質上的差異，「當你這樣做 (購買比特幣) 時，你不是在投資，這是投機。」

有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼 (Nouriel Roubini) 直言，區塊鏈是被過度炒作的科技之一，比特幣等加密貨幣，終究是泡沫一場，該破就會破；他將比特幣諷為「泡沫之母」，甚至預言其價格將慘跌至零。

阿里巴巴集團董事會主席馬雲稱，區塊鏈將改變世界，變化之大，可能超乎人們想像，但比特幣是「潛在泡沫」。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 (Paul Krugman) 質疑，加密貨幣的產製，需透過「挖礦」，這是一種資源密集的計算過程；換言之，加密貨幣狂熱份子，使用最新科技，打造「300 年前的貨幣體系」，所為何事？解決哪些問題？「我至今仍未看到答案」。

克魯曼強調，法定貨幣的價值，來自政府背書，絕非「失去信仰就會崩潰的泡沫」；加密貨幣沒有任何背書，與現實生活無直接關聯；其價值來自「自我實現的預期」，這意味著，它可能會徹底崩潰。

未來展望

Dead Coins 網站資料顯示，已有超過 800 種加密貨幣，被列為「死亡」等級，且這類交易價不到 1 美分、價值近乎零的加密貨幣，數量還會繼續增加。

不過，比特幣多頭、Galaxy Digital 創辦人兼執行長 Mike Novogratz 預言，就算泡沫破裂，比特幣仍可能成為「價值儲存」的選擇，比特幣將成為「數位黃金」，如實體黃金般，有其價值。

Novogratz 研判，比特幣可望止跌回穩，價格會在 3000 至 6000 美元之間擺盪。

證券公司萬達 (Oanda Corp) 亞太區交易主管 Stephen Innes 則表示，在多數加密貨幣市值損失逾 7 成後，「還沒有證據顯示，市場有觸底跡象。」

Innes 稱，若比特幣繼續朝 3000 美元下跌，加密貨幣就會淪為投資人看了就怕的怪物。

Innes 預估，短期內，比特幣價格會在 3500 美元至 6500 美元之間擺盪，但明年 1 月，恐跌至 2500 美元。