台灣指數公司三檔指數今發布盤中即時指數

金管會開放符合資格之證券商可發行 ETN(指數投資證券)，台灣指數公司近期發布三檔不同類型的指數，分別：「特選大蘋果報酬指數」、「存股雙十等權重報酬指數」及「中小型代表 300 指數」，今 (24) 日起發布盤中即時指數，未來可透過 ETF、ETN、指數權證，或基金等指數化多元商品的發行。「特選大蘋果報酬指數」係自蘋果公司 (AAPL.US) 最近公布供應商名單的國內上市電子公司中，精選符合流動性檢驗、近一年每股淨值不低於面額且財務報表無虧損的自由流通市值前十大股票，並採用自由流通市值加權。



「存股雙十等權重報酬指數」係透過市值篩選大型或高價上市股票，且需符合流動性檢驗，再以股東權益報酬率、現金股利殖利率及益本比等多因子評估指標進行評分。同時納入產業代表性考量，依據上市股票傳產、電子、金融三大類別之市值占比進行各類別成分股檔數配置，並依多因子指標評分由大至小排序選取出 20 檔成分股，而等權重加權方法則有效達到投資組合分散性與降低風險。



「中小型代表 300 指數」係先以市值排序第 50 名之後的國內中小型上市股票作為母體，選取各產業市值前 80% 大且通過流動性檢驗的 300 檔股票，並採用普通市值加權，目標作為可充分反應各產業表現的中小型股票市場投資績效標竿，預期將增加未來中小型股票組合發行指數金融商品、衍生性商品如期貨及選擇權等機會，進而活絡中小型股票的流動性。



以國內 ETF 而言，截至今年 11 月 30 日止，ETF 掛牌檔數為 149 檔，總管理資產規模達 6,605 億元，掛牌檔數、資產規模較去年分別大幅成長 38% 及 89%，國內 ETF、ETN、指數權證或基金等更多元的指數化金融商品，能為國內股市增添新動能。