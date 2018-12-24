〈金管會立院備詢〉銀行超收信用卡違約金 將全面專案金檢

依照金管會規定，銀行收信用卡違約金，不得連續收超過 3 期，立委曾銘宗今 (24) 日質詢時表示，連國際大銀行花旗銀行都超收客戶 3.35 億美元利息，因此要求金管會對 37 家有發卡的銀行啟動專案金檢，金管會主委顧立雄也當場允諾，明年 6 月底前進行專案金檢。

持卡人每個月收到信用卡帳單時，上面會有「當期最低應繳金額」，持卡人如果沒有在截止日前繳足「當期最低應繳金額」，銀行可以依約收取違約金。

依據金管會現行規定，信用卡違約金最高連續收取期數，不得超過 3 期，第一期收 300 元、第二期收 400 元，第三期收 500 元，之後就不能再收取違約金。

但是金管會近日金檢時發現有銀行有超收違約金情形，顧立雄表示，金管會因此已經發函要求銀行稽核單位先進行自家清查，再報告金管會，以避免再發生此情事。

曾銘宗表示，美國花旗銀行今年 6 月就被客戶控訴超收信用卡利息，最後歸還 175 萬名客戶，共 3.35 億美元的超收利息；而台灣花旗銀行亦曾因信用卡系統邏輯判斷錯誤，導致客戶被超收信用卡循環利及滯納金，金額達 3100 萬元，最後被金管會罰 250 萬元，曾銘宗質疑，連國際性大銀行都這樣，金管會應全面清查國內 37 家銀行，若有超收，要立即退還客戶。

顧立雄當場承諾，明年 6 月底前會就信用卡是否超收違約金，進行全面性的專案金檢。