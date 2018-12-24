兼具電競、挖礦、散熱題材 動力-KY明年成長具利基 營運將倒吃甘蔗

電競顯卡風扇業者動力 - KY(6591)隨電競換機潮逐漸顯現，加上車用、工控、掃地機器人佈局發酵，業績有望否極泰來，明年營運將呈現倒吃甘蔗走勢。動力 - KY 主要業務為電競顯卡風扇，其終端客戶涵蓋一線電競大廠如微星 (2377)、技嘉(2376)、華碩(2356) 以及艾維克 (EVGA) 等，並直接供貨散熱模組大廠雙鴻 (3324) 等業者。



近日散熱模組族群股價大漲，主要係因科技進展，包括 5G 手機、伺服器、筆電以及電競顯卡等，因效能提升，散熱需求大增，雙鴻股價至今大漲逾倍、超眾 (6230) 週一 (24 日) 突破 140 關卡，短線飆漲近 6 成，健策 (3653) 與協禧 (3071) 等也相繼跟進大漲，氣勢強勁。



此外，因比特幣大幅反彈至 4200 美元以上，台板卡族群以撼訊 (6150) 領軍展現強攻力道，技嘉、微星週一也出現大漲 5-8% 不等的走勢，加上 RTX20 系列顯卡在明年因支援即時光影追蹤遊戲出籠下有機會帶起電競換機潮，將有利於顯卡供應鏈業者的業績動能展現。



法人指出，動力 - KY 兼具電競、挖礦與散熱題材，加上業務觸角從顯卡進一步延伸到非 3C 領域，包括車用、工控與掃地機器人佈局效益均浮現，業務擴張需求殷，近期籌資因應。