〈房產〉百貨業推升地王身價 六都地王台北101每坪現值584萬元

依全台六都地政局最新公布各區公告土地現值資料顯示，六都地王具有的共同特點在於，包括百貨商場、區域交通要點、熱門商圈、重劃區、地標建築等，六都地王中有 4 個經營型態屬大型百貨商場，而台北最貴地王 101 大樓，則是全台能見度最高的世界地標，每坪公告土地現值為 584 萬元。

台北 101 大樓已連續 6 年蟬聯北市最貴地王，台南市的地王新光三越中山店每坪約為 103 萬元，是台北地王公告土地現值的 17.64%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從全台六都地王分佈的區域來看，多屬商業機能活絡最精華的地段，包括主要車站前的熱鬧商圈，或者是政經中心所在的大規模重劃區，包括北市的信義計畫區、新北市的新板特區與台中市的七期重劃區，都可以發現地王位處這些區段，這些區段通常也是區域的房市亮點，有熱鬧的百貨商圈、高價的豪宅、辦公室可能群聚。

而地王最常出現的業種莫過於百貨商場，六都地王之中就有 4 個屬於百貨商場或百貨辦公的複合式開發案，這些通常屬於商業區或高容積的土地，因此土地價值也相對價高。

至於六都地王各自的公告土地現值狀況，地標建築台北 101 大樓，不僅是台北地王也是全台最貴的地王，108 年的公告土地現值為每坪 584 萬元，主要屬於百貨商場與辦公室的複合型開發案，高樓層辦公室租金每坪超越 4000 元，新北市地王則是新板特區內的板信雙子星大樓，公告土地現值每坪 236 萬元，桃園市則是站前商圈的鬧區三角窗店王，公告土地現值為每坪 142.7 萬元，現況則由連鎖業者肯德基承租。

台中市則是七期重劃區的新光三越百貨公司，公告土地現值每坪為 224.8 萬元，台南市則是站前商圈的新光三越中山店為地王，公告土地現值為每坪 103 萬元，高雄則是大遠百為地王，公告土地現值為每坪 188 萬元，中南部的三都地王現況都由百貨業者經營中。

公告土地現值主要作為土地移轉時課徵土徵稅使用，通常價格低於正常市價數多，但若從六都公告土地現值的地王來看，南北地價的差距也甚大，最高價的 101 公告地價是台南新光三越的 5.6 倍。