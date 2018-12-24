新任高雄市長韓國瑜明就職 高雄營建概念股股價上演慶祝行情

新當選高雄市長韓國瑜將於明 (25) 日舉行就職典禮，營建類股中的高雄概念股包含京城 (2524)、國揚(2505)、華友聯(1436)、聯上(4113)、永信建(5508)、隆大(5519) 等盤中股價上漲，領先演出慶祝行情。華友聯受惠「樹粼」和「棕櫚灣」等建案交屋入帳，今年前 11 月營收 24.64 億元，已超越去年全年的 22.28 億元；「樹粼」和「棕櫚灣」後續還在 12 月和明年初將持續入帳，貢獻營收。



華友聯預計明年推出 3 個建案，其中高雄有 2 案、台南有 1 案，3 案總銷約 68.6 億元。



永信建設累計前 11 月營收約 27.87 億元，與去年全年營收 30.1 億元相比，只差 2.23 億元，永信大樓新建案「君峰」、以及地上權住宅「韻綠」，分別售出 20% 和 50% 以上，不過截至 12 月 3 日只分別過戶 7% 和 35%，尚未過戶部份，有機會在 12 月或明年 1 月入帳，法人估全年營收可追平去年全年的 30.1 億元。



聯上今年前 11 月營收 18.4 億元，年增 135.06%，聯上今年推出包括聯上峰景、聯上海棠、聯上 VI、聯上涵景、聯上鉑麗等建案，前三季每股盈餘 0.66 元，已超越去年及前年，連續 2 年成長。



京城前 11 月營收 30.22 億元，年減少 17.26%。京城建設今年共購入 1947.29 坪土地，總金額 7.53 億元，目前土地庫存 10025.59 坪，而京城今年底至明年初將完工四個建案，總銷售金額 213.22 億元；總戶數 811 戶，四建案分別為時尚京城、京城大苑、美術皇居、林德官段 1135 等；至於先前推出至今仍銷售中的建案，包含有京城凱悅、極境、鉅誕、樂活、天峰、京城及圓山大院等，合計明年可銷售建案逾 400 億元。



國揚實業累計 1-11 月營收 6.25 億元，年減少 76.41%。



至於隆大 (5519) 因受惠鳳凰真愛、鳳凰 Young、新都廳等建案銷售，11 月單月營收 4.33 億元創今年新高，自結單月淨利 9647 萬元，11 月單月每股盈餘達 0.52 元。