股市回穩 京城銀11月由虧轉盈 年增70%

全球股市波動回穩，帶動京城銀 (2809-TW) 金融資產未實現帳面評價增加，加上手續費收益、利息收入皆維持穩健成長，推升該行 11 月獲利表現比起 10 月由虧轉盈，自結稅後純益 7.92 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 0.69 元，年成長 70.7%，累計前 11 月合併稅後純益達 39.09 億元，年減 24%，EPS 為 3.4 元。

京城銀表示，全球股市波動回穩，帶動公司金融資產未實現帳面評價增加，加上包括手續費收益、利息收入皆維持穩健成長，11 月京城銀獲利表現較上月明顯成長。

從京城銀業務結構來看，若排除受金融資產認列調整規則影響帳面損益，整體獲利表現受惠放款業務規模從年初 1450 億元放大至 1630 億元維持穩定成長動能。

考量整體曝險投資布局以長期持有標的為原則，維持符合風險狀況的資本適足性評估程序，達到資產品質提升與風險控機制強化。

截至 11 月底，京城銀逾期放款比率達 0.02%、逾期放款覆蓋率 8199.33%、全體放款覆蓋率 1.48%，表現亮麗。

京城銀指出，近年來持續致力於深耕既有地方客戶群、專注經營具有利基型市場的優質案件效益顯現，帶動放款獲利比重提升超過整體獲利 7 成比重，提供營運穩定的獲利來源。看好京城銀為經營台灣超過一甲子的老牌銀行，穩固客戶群與良好的口碑形象，將有助於吸引更多優質客戶，同時為滿足多元的金融需求與客戶體驗，亦將積極導入數位金融科技，以期透過新技術達到精準服務、無縫接軌生活目標邁進。

京城銀進一步指出，為強化本行創新金融服務實力，設置「數位服務暨業務部」發展全行數位改造工程，今年起針對包括行動銀行 APP、官網、內部資安系統進行全面升級作業，並加大行銷推廣力道，增進客戶黏著度與品牌認同；另一方面，京城銀積極投入科技部南部科學工業園區管理局推動的「南科創新定向育成產業鏈結計畫」，推動核心職能活動，不僅善用銀行金融專業擴大影響面為支持培育創意人才盡一份心力，透過計畫參與亦將有助於提升品牌知名度。

