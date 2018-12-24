富鼎Q4毛利率有望走揚 惟明年Q1恐有淡季效應

MOSFET 概念股富鼎 (8261) 受惠於產品報價往上，第四季毛利率有望優於第三季，但展望明年首季，公司坦言會有淡季效應。此外，公司今年來積極朝向電源相關應用領域發展，但進入 2019 年後，不排除再度回攻價格較佳的 NB/PC 市場。富鼎第三季營收 8.02 億元，季增 10.92%，當中，中壓 MOSFET 占營收 37%、低壓 MOSFET 占營收 33%，高壓 MOSFET 則占 17%，此外，NB 用電源晶片也挹注公司約 2% 營收，但因供應鏈供需吃緊，對客戶漲價，而部分被供應商的漲價抵消。為此，第三季毛利率大致維持第二季的 19.62% 水準，第三季每股淨利 0.64 元。



第四季部分，受惠於漲價效應，成本提高部分可以順利轉嫁給客戶，預估單季毛利率有望較第三季走揚，但 12 月營收恐因客戶端的庫存調整而下滑，至於 2019 年第一季，因屬傳統淡季，淡季效應存在，為此，單季業績將會下滑。此外，富鼎最初以供應主機板為主，後來轉型至電源應用相關，但公司在近期法說會中釋出，明年不排除再轉進價格較佳的 NB/PC 市場。