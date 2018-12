四大動能加持 譜瑞-KY明年獲利有望挑戰三個股本

受惠於高速傳輸晶片可望由 Apple 週邊產品打入 NB 主板、TED 晶片明年第一季開始供貨,加上 PCI Express Gen4 retimer 應用將延伸至 working station,另外新推出的 TDDI 晶片量產出貨,法人圈傳出,IC 設計業者譜瑞 - KY(4966) 年度獲利可望挑戰三個股本,年增超過 23%。首先就 eDP TCON 晶片部分,譜瑞 - KY 的主要應用領域為 tablet PC、NB,今年第三季 Intel NB CPU 問題解決,季末 Macbook 啟動備貨需求,第四季動能延續,而進入 2019 年,Macbook 規格已全面升級,2019 年 eDP TCON 平均單價較 2018 年提升,且遞延的買氣可望帶動 2019 年 Macbook 出貨回復成長。另外,TED 晶片為 eDP TCON 整合 sipi source IC,支援 eDP 1.4b,譜瑞 - KY 已與數家 NB 面板廠合作,預計 2019 年開始量產。



此外,Apple 的 iPad Pro 改用 Type C 接口,Type C+USB 3.1 Gen2(10Gbps) 普及將帶動 PC 端高速傳輸晶片市場規模擴大,也正在進行 USB 3.2(20Gbps) 規格開發,2019 年 iPad 及 iPhone 將逐步替換成 Type C 接口,週邊轉換器需求續增帶動譜瑞 - KY 的 converter 晶片成長。



另外,過去譜瑞 - KY 出貨於 Macbook 僅 eDPTCON 晶片,未來潛在商機為 NB 主板上新高速傳輸晶片機會。再者,譜瑞 - KY 也釋出 2019 年 Intel 將 PCI Express Gen4 介面導入 working station,對譜瑞 - KY 將有新的營收貢獻。最後,則是譜瑞 - KY 推出 TDDI 晶片 TC3315,支援 FHD/FHD + 解析度,LPTS in cell 面板目前已小量出貨,此領域會對譜瑞 - KY 帶來新的營收貢獻。



法人圈估算,譜瑞 - KY 今年營運表現部分,年度營收 102.7 億元,與 2017 年相近,毛利率約 41.4% 到 41.5% 間,營益率為 18.5%,全年淨利為 19 億元,每股淨利逾 24 元。而 2019 年受惠於上述動能,預估營收為 120.4 億元,年增約 18%,毛利率略優於今年,營益率超過兩成大關,全年淨利為 23.4 億元到 23.5 億元間,獲利年增超過 23%,每股淨利甚至有望挑戰 30 元。