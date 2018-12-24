〈機構報告〉中國社科院：明年中國經濟成長速度再放緩 估6.4%附近

中國社科院所屬多家機構今 (24 日) 發布預測，預計今年中國經濟成長 6.6% 左右，2019 年則減至 6.4% 附近。2018-2019 年中國經濟將在新常態下運行在合理區間，就業、物價保持基本穩定，中國經濟不會發生硬著陸。

在這場「2019 年《經濟藍皮書》發布暨中國經濟形勢報告會」上，社科院指出，中國的潛在經濟增長率持續下滑。無論是從全球生產率的增長率，還是勞動供給的增長率，或者從資本形成的增速來看，中國潛在經濟增長率 2019 年是持續下滑。

《藍皮書》還預測外需減少，主要的問題是中美貿易摩擦以及明年的歐盟的經濟、日本的經濟、美國的經濟增速都是在下調，意味著明年中國的外需是需求在減少，也會導致出口進一步減少，帶動消費和投資持續增速，都會有所影響。

就內需來看，雖然「互聯網 +」為核心的消費新業態最近幾年發展非常快，總體來說由於動能轉化不是一蹴而就，而且還有三四線城市它的房地產價格雖然是維持高位，三四線城市缺乏有效的產業支撐，對房產投資也會有一個較大的約束。

根據中國社科院的中國經濟先行指數，2018 年下半年至 2019 年上半年，中國的經濟增速呈現微幅平穩下滑的趨勢。2019 年中國經濟將在新常態下運行在合理區間，就業、物價保持基本穩定，中國經濟不會發生硬著陸。

國家發展和改革委員會社會發展研究所所長楊宜勇表示，根據中國宏觀經濟季度模型預測，2019 年 GDP 增長率為 6.4%，比今年略減少。從不利因素來看，國企投資增長緩慢。地方政府的投資機制正發生改變，理順地方政府的投資機制仍需要一段時間，這期間地方政府主導的投資仍將下滑。中美貿易摩擦對投資帶來負面影響。