〈分析〉中央經濟工作會議後 2019中國財政、貨幣政策怎麼走？

中國中央經濟工作會議結束，在會議召開期間，市場傳出這次會議將決定不減稅不降費的傳聞。隨後中國國務院金融穩定發展委員會緊急出面澄清謠言，之後中國中央經濟工作會議發佈的公報內容同樣作出闢謠。

中國中央經濟工作會議指出，明年度的中國總體經濟政策要加強反經濟週期的調整，及穩定總體經濟需求，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。雖然積極的財政政策和穩健的貨幣政策是近幾年的老調，但細部內容每年都會有所不同。在加強反經濟週期的調整，及穩定總體經濟需求的兩大方針之下，接下來帶領探討中國政府如何在未來一年從財政政策與貨幣政策上做出因應：

1. 積極的財政政策

從財政政策方面來看，放在首位就是「擴大減稅降費」的力道，降低整體企業營運成本。今年以來，中國政府就已經推動增值稅改革，降低製造業、交通運輸等產業增值稅稅率，減輕企業創新稅務負擔，刺激市場活力，促進經濟結構由過去的以量為主，轉型以質為主。在積極的財政政策的大方向下，為企業和個人擴大減輕負擔將成為未來積極財政政策的著力點。

圖: 慧博資料庫

增值稅是中國稅收總額比重最高的稅種，由於增值稅涵蓋範圍廣，涉及商品貨物、勞動服務、不動產、無形資產等各方面，因此，增值稅的調降對於實現積極財政政策的目標將最為關鍵。而稅率降低是最為直接的減稅效果。

此外，繼續推動增值稅制度改革，如目前增值稅存在 16%、10% 和 6% 等三種稅率，可以想見納稅者都只想繳交 6% 的稅率，此將會扭曲市場整體行為，不利於市場機制的運作，也增加稅務機關的徵稅時的成本。

最後，中國新修改的個人所得稅法將於 2019 年 1 月 1 日正式實施。由於這次中國中央經濟工作會議確定明年要執行的重點工作中，擴大內需市場規模，改善消費環境，落實個人所得稅專項附加扣除政策等都是被提及的重點。這意味著，綜所稅將會成為下一步減稅的主力之一。

至於備受關注的企業社會保險負擔等降費問題，中國企業和個人繳納五項社會保險費率總數處於偏高水準，實際費率與名目費率之間的差異過大，而且企業對於這些費用的負擔也高低不一，因此也需要進一步降低費率，以降低企業成本、改善經營環境。

總之，即將到來的 2019 年，中國將繼續實施積極財政政策，而「積極」的內涵將更加注重減稅降費，力道值得期待。業內人士已預期明年減稅降費總金額將超今年整體水準，預計在人民幣 1.3 兆元以上。

2. 穩健的貨幣政策

貨幣政策方面，中國中央經濟工作會議提到穩健的貨幣政策要在適當時機放鬆或緊縮，保持充份的流動性水準，改善貨幣政策傳導機制，提升直接融資比重，解決好民營企業和中小企業融資困難，及融資成本高的問題。而這次穩健的貨幣政策內涵已發生很大變化。



對比去年會議的敘述可以發現有五大不同點，第一是穩健的貨幣政策從「中性」變為「鬆緊適度」；第二是刪除「管住貨幣供給總閘門」一詞；第三是刪除「保持貨幣信貸和社會融資規模合理增長」，轉為「保持流動性合理充裕」；第四是則是強調「改善貨幣政策傳導機制」，目的在解決民營企業融資困難，及融資成本高的問題；第五是刪除人民幣匯率和防範金融風險相關字眼。



上述前三點變化，說明 2019 年的貨幣政策有機會更進一步放鬆，以確保經濟穩定成長。若中國經濟下滑速度太快，跌破 6.5% 的年成長率，預期明年中國人行可能會出現多次降準，甚至不排除降息的可能性。

除了使用降準降息的調控方式外，特殊的貨幣型工具也會啟用，如近期中國人行宣佈創設的定向中期借貸便利 (TMLF) 就被外界看做是「定向降息」的開始。

由於中國人行長期以來都有序的彈性調整中國金融體系流動性，因此貨幣問題並不是市場擔心重點，而經濟前景下滑所產生的信用收縮問題，則是市場關注焦點。因此，針對信用風險，中國人行是否會推出中國式量化寬鬆值得留意。



貨幣政策敘述的第四個不同點，就是放在目前中國社會融資成長持續下滑的癥結點。今年下半年以來，中國相關主管部門就推出多項政策，目的在於疏通貨幣政策傳導管道，解決社會融資持續萎縮的困境，其中，明年影子銀行，及中國銀行業表外監管機制擴大放鬆，對於解決未來中國社會融資成長持續下滑將起到很大的作用。

圖: 慧博資料庫

最後，在 2019 年貨幣政策目標中，刪除人民幣匯率和防範金融風險的敘述。這背後可能有兩方面的考量，一是主管機關意識到 FED 升息週期已邁入尾聲，中期來看，人民幣匯率貶值壓力有機會紓緩，同時中國政府目前把避免經濟快速下滑放在第一位，槓桿問題則在能控制範圍內就好；二是貨幣政策以內部為主，對人民幣匯率彈性的容忍度有所提升，而在經濟下滑壓力下，結構性去槓桿的力道可能減緩。兩者背後釋放的訊號是相同的，2019 年人民幣匯率和金融防風險都不再是貨幣政策的主要考量點。

由於目前中國處在內部經濟成長下滑，外部中美之間貿易摩擦，以及全球經濟下滑等多項不利因素。市場期待中國政府能針對這些利空，在政策推出上有善意回應，而今年的中國中央經濟工作就表態未來中國政府將及時回應社會關切需求，有針對性主動引導市場預期。而這次會議強調將推動更大規模的減稅降費，便是在回應中國社會關切的重點。