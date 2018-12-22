〈2018大事回顧〉美中貿易戰交鋒整年 恐已演變為新「經濟冷戰」

去年 11 月中國國家主席習近平高規格接待美國總統川普後，人們以為美中緊張關係和緩，今年有望步入新局。但實情是，川普全年一直加大對中國的壓力，全球市場全年都在美中貿易戰主題下惶惶不安，大陸股市也因此早早跌入熊市。

美國商務部於 1 月就率先動作，提交根據「232 條款」、針對鋼材及鋁行業的調查報告，演變為針對全球的關稅。之後目標更漸漸聚焦中國，華府 3 月 22 日宣布啟動「301」，至 4 月 3 日公布清單，要對中國進口 500 億美元商品加徵 25% 關稅，中國也宣布對等課徵報復性關稅，打響貿易戰首槍。

美國貿易代表團 5 月 3 日到訪中國就展開磋商，但未達成協議，劉鶴率領的中方代表團同月 15 日到美國磋商，並發表聯合聲明。市場以為總算能鬆口氣時，川普卻快速變臉，再度指責中國竊取機密及強制要求技術移轉。

6 月 15 日，川普再宣布向 500 億美元關稅將課徵。至今年 7 月，美方將關稅轉為兩階段的行動，先對價值 340 億美元的中國進口商品課徵 25% 關稅，再在 8 月 23 日開始對剩下的 160 億美元商品徵稅。中美在過程中進行談判，但無結果。

美國於 9 月再有動作，24 日針對 2000 億美元中國商品徵收 10% 關稅，中國商務部同步還擊，對 600 億美元的美國商品加徵 10% 或 5% 的關稅，並狀告 WTO，也取消原定 9 月底的談判。

在市場一片看衰下，習近平與川普 12 月 1 日再會面，談成 90 天休兵不再加課關稅的協議，並爭取在這段時間談成協議，讓美中貿易緊張似乎又有點轉機，即使外界仍不看好。

不過令人驚訝的是，就在川習談判前，加拿大政府應美方要求，扣留了華為「公主」財務長孟晚舟，引發中、美、加外交關係的緊張。雖然美國力圖撇清，華為事件與貿易談判無關，但正值敏感時間，美方針對極具代表性的企業華為行動，並強烈建議盟友禁用華為設備，外界更加懷疑，美方更在意的是中方崛起而非貿易，這場「經濟冷戰」恐難輕易化解。