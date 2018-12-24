英國電訊：30億美元急難系統採購案 排除華為

華為在歐洲的發展再因間諜疑慮而受阻。英國電訊 (BT Group) 一項為英國警察和急救消防人員配備先進通訊設備 (ESN) 的採購案，已決定將華為設備剔除，這個採購案的總金額預計為 23 億英鎊 (30 億美元)。

負責本項採購案的供應商 Everything Everywhere(EE)，為 BT Group 旗下公司。本月早前，BT Group 宣布，由於擔心中國可能的影響，將在未來 2 年將華為硬體由核心 4G 網路中移除。

美國過去一直指控華為設備有間諜的疑慮，並促使紐西蘭及澳洲均宣布棄用華為設備。華為一再否認相關指控，表示一切都是無端猜測，並請美方拿出證據。

BT Group 在 2016 年收購了 EE，之後就一直將這家中國科技巨頭的設備，從其核心結構中撤出。完全取代網路核心使用的華為零件，將需要長達 4 年的時間，而 BT 將承擔這筆費用。

EE 發言人表示，更換華為產品是一項「正在進行的計畫」，並不會中斷。但同時間 EE 也表示，華為設備沒有安全擔憂。

ESN 計畫原本應在 2017 年完成，耗資 11 億英鎊，但在此計畫一再延誤後，所需金額已增至 23 億英鎊。供應商表示，依目前計畫，ESN 可在 2019 年全面運作。

華為發言人表示，華為與 BT 合作了 15 年，並且 BT 長期以來一直採用對不同網絡層級，使用不同供應商的策略。據報，BT 稱華為仍是重要的設備供應商。