創業家三大策略搶攻明年電商版圖 輕資產電商效益看俏

創業家 (8477) 今召開法說會暨電商策略趨勢發表會，創業家兄弟董事長郭書齊表示，2019 年是電商持續板塊挪移的一年，重點在於各平台價格的競爭，將可以有效刺激消費者轉移平台，但在價格競爭下，長期而言將不利於毛利率表現，要到市場佔有率底定後，獲利才會逐步顯現，因此目前不擔心獲利狀況，相信待營運規模擴大後將可以轉換成獲利表現，並預期 2019 年起也將看到輕資產電商的經營綜效大爆發。郭書齊解析台灣零售市場 2018 年後段接續到 2019 年的市場競合態勢，實體零售現疲態，據經濟部統計，10 月百貨周年慶期間百貨業營業額僅成長 0.1%，量販業 10 月營業額更下滑 1 成，而電商市場則受到土洋補貼戰的縮手，市場回歸商業本質的競爭，下半年度電商產業以月月造節活動拚買氣活絡交易市場，亦同時激發業績彈跳及消費場域加速的轉移。



創業家兄弟總經理廖家欣則透漏 2018 年核心戰略，生活市集、好吃市集成功運用「AI + 大數據」、「點數經濟」、「策略結盟」等三重策略，加上子公司 B2B2C 的松果購物以「AI + 行動」掌握隨經濟，並以家為核心策略成功切入「大型家居的差異化市場」，奠定居家通路新定位的優異表現，帶動集團成功在高度競爭的零售市場中創下上櫃後的三大新高峰，累計前三季營收年成長 38.33%；每股盈餘更超越去年全年獲利表現，11 月單月營收也創單月歷史新高紀錄。



展望 2019 年，創業家表示，生活市集、好吃市集 2019 年將以 AI 及大數據，輔以「三購」戰略迎戰零售市場，第一重「自有品牌商品促購」，將結合吉祥物意象、首度正式推出自有品牌商品；第二重「點數經濟刺激回購」，2018 年 9 月起全面試行點數經濟，成功推升消費頻次，帶動雙 11 期間點數訂單平均佔比超過 22%，整體回購率更成長至 83%，明年度以將使用會員比例提高至 40%、推升會員回購度為目標；第三重將聚焦「深度經營大組數團購」，預計著重企業大量採購用戶經營，並深耕大組數優惠方案，期望透過客單價再度推升，帶動明年度業績再創新高點。