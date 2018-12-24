此地無銀三百兩？美財長電話安撫不成 反而製造更大恐慌

面對美股的慘跌，美國財長梅努欽也親自出馬，但他與美國大型銀行的一倍電話溝通，不僅沒有緩解市場擔憂，反而給投資者帶來新的疑問：是不是還有更嚴重的問題尚未浮出水面？

當地時間周日，姆努欽在社交媒體表示，他當天向包括高盛、摩根大通、富國銀行在內的美國六大行一把手致電，詢問有關市場流動性的問題，以提振人們對美國金融體系的信心。

原本市場並未開始關心流動性問題，姆努欽這一通電話，旋即引發投資者懷疑，美國市場是否還存在自己並未意識到的更大的系統性問題。

彭博援引 Manulife 資產管理公司全球資產配置負責人 Nathan Thooft 對此評論稱：

我的第一反應是，這可能不是一個好跡象。我之前認為，目前的情況只是反應着年底前投資者的倉位變動，但現在這些事情說明（政府）可能擔心存在更嚴重、影響更廣泛的因素。

紐約聯儲前外匯分析師 Mayra Rodriguez Valladares 也持相同的觀點，彭博報導援引他的話稱，姆努欽是在幫倒忙，他出面去解釋川普一直堅持的觀點是很奇怪的，這只會增加市場的緊張程度。

上周五美股再度遭遇暴跌，標普 500 指數當時收跌 2.06%，上周累跌 7%，創下 2011 年 8 月來最差單周表現。納指當日跌近 3%，上周累跌 8.36%，正式跌入技術熊市。

美國財政部聲明提到，在與姆努欽的溝通中，這些銀行都證實，有充足的流動性可用於向消費者和商業市場放貸，他們沒有經歷任何結算或保證金問題，市場將繼續正常運行，「我們將繼續見證美國經濟和來自消費者、企業的強勁增長」。

除此之外，美國財政部聲明還提到，姆努欽將在周一與由他擔任主席的美國金融市場工作組進行電話會談，包括聯準會、美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會的代表將會出席。

而值得注意的是，這一成立於 1988 年的工作組，主要目的就是防範 1987 年黑色星期一重演，後來則發展為在股市大跌市時大手入市托市的力量。因而，該工作組在 1997 年也被《華盛頓郵報》戲稱為 Plunge Protection Team（美國「國家隊」）。

對於投資者而言，令他們倍加擔憂的不僅是姆努欽與大行溝通的流動性問題，與美國「國家隊」召開會議更加加重他們的恐慌。JonesTrading 首席市場策略師 Michael O』Rourke 表示：

「我明天會打電話給『國家隊』」，這可不是在說不要慌張。我認為這種事情只會令市場出現更多恐慌和擔憂，而不是增加信心。