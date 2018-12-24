市場風暴進行中 川普顧問要求和聯準會主席鮑威爾「溝通」

在社交媒體上猛烈抨擊聯準會主席鮑威爾之後，美國總統川普打算和鮑威爾「好好談談」。華爾街日報援引消息人士稱，川普顧問近日要求，未來幾周和鮑威爾會面。

川普近期一直猛烈抨擊聯準會，認為後者升息抬高借貸成本，尤其是在美股暴跌、美債殖利率平坦化甚至倒掛，顯示可能出現衰退的背景下。

年初至今聯準會升息四次，全球股市包括美股在內累計蒸發約 18.3 兆美元，納指上周五率先進入熊市，為 2008 年來首次；道指從年初高點跌去近 17%，標普 500 指數從年內高點跌去近 18%。

鮑威爾對其指責置之不理，有媒體稱川普甚至打算炒掉鮑威爾。路透社上周六報導，川普私下討論了解僱鮑威爾的可能性。但隨後美國財長姆努欽緊急闢謠，說川普告訴他「從未建議解僱」聯準會主席。白宮發言人桑德斯也表示，沒有任何解僱聯準會主席的計劃。

彭博社報導稱，一些顧問對川普警告，解僱鮑威爾將是一個災難性的行為，這會削弱投資者對聯準會能否保持獨立性的信心，進而對金融市場造成破壞性的連鎖反應。

但是，如果不干預聯準會的政策，川普連任之路岌岌可危。

此前在 CNBC 的一檔電視節目中，前對沖基金經理及暢銷書作家 Jim Cramer 也表示，聯準會升息會對經濟和股市帶來傷害，將影響川普競選連任。

Axios 曾援引一位熟悉川普想法的人士稱，川普覺得把想法傳遞給鮑威爾的唯一辦法，就是在媒體上進行猛烈的公開批評。因為根據美國央行制度，美國總統有權提名聯準會主席，但一旦主席人選確定，總統無權將其解僱，除非聯準會主席有違法之舉。