出光興產、三井化學投資越南宜山煉油廠 正式投入量產

日本出光興產 (5019-JP)、三井化學 (4183-JP) 投資的越南國內第 2 座煉油廠宜山煉油廠在 12 月啟用，參予投資的日本企業相關人士在 12 月 23 日出席了當地舉行的紀念儀式。

越南由於近年來經濟成長快速，對於石油的需求也日益增加。新的煉油廠位在越南北部清化省；由日本出光興產與三井化學，越南及科威特的國營石油公司共同出資。合資公司的名稱為「Nghi Son Refinery and Petrochemical，簡稱 NSRP」。

宜山煉油廠是繼越南中部廣義省的榕桔煉油廠後，在越南的第二座煉油廠。煉油廠造價約 90 億美元，贊助人的負擔金額約 40 億美元，出光興產出資約 14 億美元。於 2013 年 7 月開始興建，2017 年 4 月完工。2018 年 5 月開始試運轉，同年 11 月 14 日進行商業運轉。

負責宜山煉油廠營運的 NSRP 於 2008 年設立，出光興產與科威特國營石油公司 (KPI) 各持股 35.1%，越南國營石油公司持股 25.1%，三井化學持股 4.7%。

該廠每天可以處理 20 萬桶的原油，超越榕桔煉油廠的 15 萬桶。使用的原油來自科威特，產出的石油經由越南石油集團在越南國內進行銷售；對二甲苯、苯、聚丙烯等石化產品主要賣給出光興產及三井化學，銷往國外。出光興產估計在 2020 年的時候，可以開始對該公司的收益作出貢獻。

越南每年的經濟成長率超過 6%，汽機車的成長迅速，國內使用的燃油主要依賴國外進口。12 月 23 日當天，有約 1000 名的相關人士出席了紀念儀式。越南總理阮春福在致詞演講時表示，「由於宜山煉油廠的落成，可以滿足越南國內大約 8 成的需求量，降低對國外的倚賴程度」。強調這座煉油廠所具有的重大意義。

出光興產目前是日本第 2 大的石油公司，與日本第 4 大的昭和殼牌石油 (5002-JP) 預定在 2019 年 4 月進行合併。合併後的新公司銷售額將達 5.77 兆日圓規模，與規模最大的 JXTG 控股 (5020-JP) 成為日本石油業兩大巨頭。

東京股市本 (24) 日休市。出光興產 (JP-5019) 21 日收盤時下跌 2.82% 股價 3440 日圓。