人氣遊戲不足 任天堂Switch主機銷售堪慮

任天堂 Switch 由於缺乏人氣遊戲軟體，間接造成 Switch 主機的出貨量未如預期，在今年過年前的耶誕商戰似乎面臨嚴峻挑戰。對於未來任天堂能否博得更多遊戲玩家的青睞，也讓各界開始產生疑慮。

任天堂受到外界好評的家用 / 攜帶兩用遊戲主機 Switch，是過去銷售陷入苦戰的 WiiU 後續機種。然而截至目前，除了熱愛該款主機的玩家外，很難將市場擴展到一般的遊戲玩家。

根據彭博社收集 8 位分析師的預測所得到的平均值，估計 2017 年 3 月起的 Switch 出貨台數，到 2019 年 3 月為止將達 3500 萬台。這個數字，並未到達任天堂所設定的 3800 萬 台目標。

超級瑪利歐、薩爾達的傳說、漆彈大作戰等人氣系列遊戲集中在 Switch 上市第一年推出，在今年步入上市後的第 2 個年頭，由於發行的遊戲軟體減少，也造成 Switch 主機銷量低迷。2018 年 4 月推出的厚紙板套裝遊戲「Nintendo Labo」，銷售表現也令人失望。

歐尼爾公司的分析師 Cornelio Ash 指出，「能否成為出色的遊戲主機，可從上市後兩年內的銷售表現看出端倪。投資人認為任天堂在 5 年內可以賣出 9000 萬台，在目前看來是不可能達成的」。

包含年前耶誕商戰的 Q4，佔了任天堂幾乎一半的銷售額。在分析師們調降任天堂 2019 年 3 月期的營業利益與銷售額的預測下，任天堂的股價從今年 1 月的高點下滑 34%，公司市值減少約 2.4 兆日圓。

任天堂對這篇報導未發表評論，但該公司的古川俊太郎社長在 10 月下旬的決算記者會上表示，本年度的 2000 萬台銷售計畫「順利進行中」，認為「接下來的年底耶誕商戰才是重頭戲」。

Cornelio Ash 表示，「目前任天堂的股價回到 Switch 上市前的水準，以長期來看，這並非好事」。然而彭博社所統計的 23 名分析師當中，有 20 人還是認為可以繼續買進。

Wedbush 證券的分析師 Michael Pachter 認為，「市場上過高的期待正受到考驗。如果主機售價不調降到 200 美元 (約 2 萬 2200 日圓) 水準，銷售量將難有起色」。目前 Switch 主機在日本的含稅價格為 3 萬 2378 日圓。

過去，任天堂 3DS 在開賣 5 個月後，訂價調降 4 成，帶動了銷量。WiiU 在開賣 1 年後，售價調降 15% 卻沒有起色。3DS 的銷量在今年減少了近 2/3。

瑞士信貸認為，為了重振銷量，任天堂很可能會在 2019 年中期推出新款的 Switch 主機。加上傳出 2019 年將有精靈寶可夢與銀河戰士兩款人氣遊戲上市，可望重振銷量。

日前根據日本電玩專門媒體「Fami 通 (ファミ通)」的報導，Switch 平台遊戲「任天堂明星大亂鬥特別版」於 12 月 7 日在日本上市後，短短三天內就創下了 123.8 萬套的銷售佳績。這款遊戲上市後的當週 (12 月 3~9 日)Switch 主機售出了 27.8 萬台，較上一週 (11 月 26 日 - 12 月 2 日) 的銷量 10.7 萬台增加了 2.6 倍。

東京股市本 (24) 日休市。任天堂 (JP-7974)21 日收盤時下跌 3.92% 股價 29025 日圓。