東京鐵塔滿60歲 外國遊客大幅增長

東京鐵塔在 12 月 23 日，迎來 60 歲生日。

1958 年 12 月 23 日正式開幕的東京鐵塔，是當時的世界第一高塔 (333 公尺)，隔年便吸引超過 500 萬人次造訪，且外國觀光客持續增加，在 2017 年到訪的 230 萬人當中，外國人就占了約 35%。

12 月 23 日的「一甲子」紀念活動當中，有女性的服務人員們穿著歷年來的制服，進行了一場制服時裝秀。位在東京鐵塔入口處的舞台上，可以看見 13 位身著不同年代制服的女性服務人員齊聚一堂。除了彼此爭艷之外，也可一窺各個年代的流行趨勢。好不熱鬧。更有 80 歲的老先生表示，看到當年的制服，回想起 40 年前帶孩子來東京鐵塔的情景，也是一個回顧這些年來時代變遷的好機會。

東京鐵塔歷年來制服演變 (圖片來源：翻攝自東京鐵塔官網)

隨然東京鐵塔在 2012 年被更高的東京晴空塔 (634 公尺) 奪走風采，但還是有許多人為她著迷。由其是一些電影或連續劇的浪漫故事都曾在這裡上演，也成為許多影迷的必訪之處。

2018 年造訪日本的外國觀光客人數，突破了 3000 萬人大關創下史上新高。過去外國觀光客人數最多的紀錄是 2017 年的 2869 萬人。日本政府更設下目標，在 2020 東京奧運舉辦那年要達到 4000 萬人。2030 年時，目標更高達 6000 萬人。拜訪東京鐵塔的外國遊客，也可望繼續攀升。