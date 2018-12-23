〈2018大事回顧〉SoftBank：生不逢時的日本史上最大 IPO

日本史上最大 IPO，軟銀集團 (9984-JP) 旗下經營行動電話業務的軟銀 (9434-JP)，於 2018 年 12 月 19 日在萬眾矚目下，正式在東証 1 部掛牌上市。然而在 12 月 6 日發生的大規模通訊障礙，還有中美貿易戰及華為資安疑慮問題等影響，各種不利條件同時在掛牌前爆發，交易首日開盤後即以低於牌價 (1500 日圓)2.46% 的 1463 日圓展開交易，終場以低於牌價 14.53% 的 1282 日圓作收。全球各大主流媒體也都作了大篇幅報導。

關心軟銀掛牌後表現的民眾 (圖片來源：AFP)

如果以 12 月 19 日開盤後股價 1463 日圓計算，掛牌後的公司市值約為 7 兆 35 億日圓，在東証 1 部排名第 7。週五 (21 日) 收盤價 1316 日圓，軟銀的公司市值跌到剩 6.3 兆日圓，在東証 1 部排名第 10。

這檔股票在上市前，由於公司的高知名度，以及高股利殖利率，吸引了眾多投資人的目光，申購意願普遍良好。然而在 12 月 6 日發生了大規模的行動網路系統障礙，開始讓投資人擔憂上市後的股價表現。承銷這檔 IPO 的券商們，也害怕投資人們是否會因此取消付款，市場瀰漫不安。

軟銀集團釋出手中約 37％的持股，9 成投入日本股市，買家以一般投資人為主。籌資金額約 2.6 兆日圓，從新上市股的集資金額來看，改寫 1987 年 NTT 的 2.3 兆日圓紀錄，創下日本新上市股的最高集資記錄。

在 12 月 7 日前所作的需求調查結果顯示，重視高投資報酬率的一般投資人對這檔股票有很大的興趣，普遍認為正式上市後的股價看漲。在 12 日 11-14 日開放投資人申購。

雖然 6 日發生的大規模通訊障礙問題，在事後證實肇因於瑞典通訊設備大廠易利信 (Ericsson) 的軟體問題。但是在事件發生後的短短 5 天內，已造成約 1~2 萬件的解約人數。

加上日前日本政府基於情報外洩及對國家安全保障上的疑慮，對中國華為及中興 (ZTE) 的產品採取了禁止使用的態度。在目前軟銀的 4G 基地台當中，約有 1 成的比例使用中國製的產品。若更換這些設備，也將造成費用上的支出。

此外，年底 Fed 宣布升息，造成全球股市一片哀號，日經指數也在 12 月 21 日創下 2018 年初以來新低，種種的壞消息都讓這檔 IPO 一上市即備受打擊。