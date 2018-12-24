綠能股價挫低四成 公布11月每股虧損0.5元

綠能 (3519) 於 12 月 14 日聲請債務協商，股價從 5.52 元一路急挫到上周六(22 日)3.3 元收盤價，股價短線跌幅達 4 成，股價波動過大，主管機關要求其公布 11 月獲利自結數，單月稅後虧損 2.1 億元，每股虧損 0.5 元。太陽能多晶矽晶圓報價疲弱，長時間的虧損，綠能截至第三季為止，帳上現金只剩 3 億元，不足支應銀行短期借款 22.7 億元、長期借款 18.53 億元，太陽能產業景氣慘澹，造成財務困頓為由，向經濟部聲請債務協商。



綠能認列設備、存貨等業外減損，本業、業外夾殺下，第三季單季虧損擴大到 20.33 億元，每股稅後淨損 4.68 元，每股淨值降到 3.3 元，累計前三季虧損 33.7 億元，每股虧損 7.77 元，今年將是連續第八年虧損。