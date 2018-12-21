綠能反彈打開跌停 華映傳復工仍不敵賣壓苦吞6根跌停

大同集團旗下太陽能廠綠能 (3519-TW)、面板廠華映 (2475-TW) 相繼面臨財務困境，近期股價連連亮燈跌停，但綠能今 (21) 日成功終止連續 5 根跌停板，早盤開低後，盤中爆量翻紅，展開跌深反彈，一度大漲超過 7%；而華映雖然昨 (20) 日傳出將復工的消息，今日市場仍不買帳，持續遭賣壓襲擊，已連續 6 個交易日亮燈跌停。

綠能受國內外太陽能產業政策與景氣丕變影響，公司遭遇財務困境，臨時董事會通過向經濟部申請債權債務協商，盼能保障所有利害關係人權益，而此消息也衝擊綠能近期股價走疲，截至昨日為止，已連續 5 日亮燈跌停，今日總算打開跌停，展開跌深反彈，最高一度大漲超過 7%、站上 3.9 元。

華映昨日傳出將復工消息，與供應商達成協議，中午龍潭廠與楊梅廠恢復供氣，展開復工作業，不過，雖然復工出現曙光，但公司聲請重整與緊急處分的結果尚未出爐，使市場仍觀望看待，今日股價再度打入跌停，盤中委賣單高掛超過 6.4 萬張，但相較前幾日的逾 10 萬張委賣單量，賣壓似乎已稍見緩和。

除綠能與華映外，大同 (2371-TW) 今日受到確定已有陸資進場的消息影響，且持股比例可能達 8%、9% 以上，年底前將第三度遭到金管會處分，衝擊今日股價表現，午盤後遭賣壓急殺至跌停價 29.85 元。