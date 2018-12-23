華映、綠能驚爆財務危機 大同旗下恐還有未爆彈？

撰文／呂玨陞、梁任瑋、吳靜芳

華映突如其來宣布重整、綠能聲請債務協商，既反映了面板、太陽能產業的困局，也讓小股東欲哭無淚；加上隱藏的未爆彈，以及已逼近門口的經營權挑戰者，林郭文艷這一關不好過。

12 月 13 日上午，大同董事長林郭文艷緊急前往經濟部進行一場密談。林郭文艷告訴經濟部官員：大同旗下轉投資公司中華映管與綠能，挺不住財務壓力，已在危墜邊緣！了解問題嚴重性的經濟部，立刻指派工業局展開了解，指令只有一個，「穩住大同集團」，避免衝擊市場，帶來骨牌效應。

大同集團、工業局分頭四處奔走，工業局局長呂正華開始打電話找財務專家、重整專家協商如何解決。然而在幾個小時之後，大同旗下兩家公司發言人分別在晚上八點、九點，在證交所記者室相繼舉辦重大訊息記者會，宣布華映將聲請重整、綠能將聲請債權債務協商。

消息一出，立刻在市場上炸開。隔天十四日一開盤，大同、華映、綠能、大同集團旗下子公司尚志半導體及福華電子均吞下跌停板，整個集團市值蒸發百餘億台幣。到了下周一（17 日），華映、綠能股價依舊慘烈地躺平，幾乎無量跌停的慘狀，小股東的損失顯然還沒到盡頭。

兩家突爆財務危機

股價重挫讓小股東情何以堪

華映之所以聲請重整，原因出在子公司華映科技的第二大股東福建省電子信息集團催討欠款。

若債務無法立即清償，將導致華映百分之百控股的子公司中華映管百慕達公司，在香港民生銀行的五千多萬美元貸款無法順利展延。若產生違約，所有未到期借款必須立即償還，將加劇公司營運資金缺口擴大，連鎖效應下，恐引發債權人加速催討債務。為了保全資產，華映於是宣布聲請重整。

而綠能則是受國內外太陽能產業政策與景氣丕變的衝擊，財務困境難以紓解，而聲請債權債務協商。

重整與債權債務協商事涉銀行，工業局、大同集團、銀行團、供應商態度都是關鍵。銀行團目前難以接受華映提出的方案，但可確定的是，銀行準備要賣華映所質押的大同或福華電子股票，「能拿回多少就先拿回多少」。主要債權銀行之一的京城銀行，在華映宣布將聲請重整的隔天，就開始處分華映所質押的大同股票，全數處分一萬餘張，交易總金額逾三億元，損失一億多元；但無論如何，股價綠油油，小股東已率先受害。

根據台灣經濟新報社之台灣企業信用風險指標（TCRI）評比，綠能是最差的第九評等，華映則是第八評等。曾經是台灣面板五虎的華映，和名列全球前十大太陽能矽晶圓製造商的綠能，走到這步田地，固然有大環境景氣不佳作為理由，但經營者恐怕也難辭其咎。

也不過是今年三月，林郭文艷還喊話將整合旗下企業，「爭取系統、零組件的商機，結合旗下精英的車用系統、華映的面板顯示器、福華的通訊模組及大同的資源整合，爭取電動車這一大塊市場，看好商機可期。」六月 ，華映總經理林盛昌還樂觀表示，去年各項獲利數字都已轉正，轉虧為盈；八月也宣告「第二季毛利率由負轉正，整體營運狀況有所好轉」。言猶在耳，十二月華映就宣布聲請重整，叫小股東措手不及。

檢視華映與綠能的第三季財報，負債比率均偏高，財務體質堪慮。其中，綠能負債比高達 85.54％，而華映也有 63.68％；從檢視公司短期債償能力的流動比來看，華映及綠能分別是 78.22％及 41.69％，均遠低於正常公司的標準。

來源：《今周刊》 1148 期

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