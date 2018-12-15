美元可望走弱　有助新興市場反彈

撰文：賀先蕙

過去 1 年（2017.11.20∼2018.11.19）是全球市場大起大落的一年，若以 MSCI 世界指數來看，這 1 年下跌 1.28%、MSCI 新興市場指數更是大跌 13.01%。展望 2019 年，在全球景氣持續成長的前提下，新興市場有機會反彈嗎？新興市場哪個區域看好？施羅德投資新興市場經濟學家克伯森（Craig Botham）11 月初來台接受《Smart 智富》月刊專訪時強調，2019 年在美國財政赤字加劇、美歐利差縮減下，美元可望走弱，進而帶動新興市場表現。而新興市場中尤其看好拉丁美洲。

克伯森在加入施羅德前，曾於國際貨幣基金（IMF）擔任經濟學家，也曾任職於英國的金融監理單位，對新興市場有很深入的觀察。他認為展望 2019 年，新興市場可望由於美元走弱而受到支撐。針對美元轉弱，克伯森解釋，理由主要有兩個：「如果單純從總體經濟的角度，有兩件事情主導。其一是美國赤字的問題。另一方面則是利差縮減。」如果以最新數據來看，美國政府負債在 2018 年 10 月創下歷史新高的 21 兆 7,000 億美元。克伯森認為，赤字持續攀高，不利美元長期表現。

另一方面，克伯森也指出，進入 2019 年，美國和其他已開發國家的利差將可望逐漸縮減。施羅德的經濟研究團隊認為，歐洲 2019 年的通貨膨脹將比市場預期來得高，也為歐洲央行升息帶來壓力。當歐洲升息的可能性增加時，就可望推升例如德國公債的殖利率，縮減美德兩地利差，也促使歐元走升，美元相對走弱。

2018 年因美元走強，導致新興市場資金外流，而克伯森認為，由於美元在 2019 年可望走弱，新興市場在 2019 年相對看好。其中，克伯森最看好 2018 年受創最深的拉美，「2018 年因為美元走強受傷最深的區域，在美元走弱時應該會有最好的表現。」克伯森強調。相對來說，他認為亞股在新的一年由於仍要面對貿易戰的壓力，因此較難有好表現。

在拉丁美洲國家中，克伯森又最看好巴西。克伯森分析，除了美元走弱，「巴西的大選是被視為對市場有利的。雖然在明年改革措施真正立法之前，仍有變數，但現在是很難與市場的興奮（euphoria）對抗的。（投資人）可以享受這波上漲。」克伯森強調。

2018 年 10 月，巴西舉行總統大選，政權變天，自 2002 年以來由極左派工人黨（Workers' Party）出任總統近 14 年，後由民主運動黨的特梅爾繼任，這一次由極右派社會黨的波索納洛（Jair Bolsonaro）當選總統。過去多年來，巴西在工人黨總統的執政下，貪汙嚴重、改革嚴重落後。這位被稱為是「巴西的川普」的新任總統當選後，市場報以熱烈支持。以 MSCI 巴西指數來看，過去 3 個月大漲 25.31%（截至 11 月 19 日，下同）。

針對波索納洛的出線，荷蘭銀行（ABN Amro）也發布報告強調，「波索納洛的勝出對市場來說無疑是正面訊號，因為這位候選人曾經明確表明支持財政撙節方案，而這對巴西長久以來所急需的退休金改革至為關鍵。」

除了看好巴西外，克伯森也看好墨西哥。與巴西類似，墨西哥也於 2018 年總統大選，並於 7 月份選出新任總統。但市場對於這位左派新任總統奧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）並沒有像對巴西右派總統那樣報以慶祝行情，反而表現疲弱。但克伯森卻強調，這反而提供了一個好的進場機會，「墨西哥最近因為選舉而表現得有些疲弱。但對我們來說，這反而是一個好的進場點。因為市場可能有些太過悲觀。」除了政治上的考量之外，克伯森也分析，墨西哥升息循環可在 2019 年告一段落，未來有很多空間可以降息，對墨西哥來說也是一項利多。



來源：《Smart 智富》 2018 年 12 月

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