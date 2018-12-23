邊境牆預算談判仍存分歧 美國政府關門恐持續至聖誕以後

由於川普與民主黨在有關邊境牆撥款問題談判中，仍存在較大分歧，這意味著部分政府停擺將會持續到聖誕節後。

參議院多數黨領袖 Mitch McConnell 已表示，參議院將休會至 12 月 27 日星期四下午 4 時。但他也提到，不要把這解讀為談判已經停滯：

「當這些談判產生一個所有各方都能接受的解決方案時，也就是指該方案能夠在參議院得到 60 票，在眾議院得到多數票和總統簽名的時候，我們將在參議院通過該方案。」

眾議院民主黨領袖 Nancy Pelosi 則警告稱，政府關門問題或要到明年 1 月初才能得到解決，屆時她的政黨將控制眾議院。

美國當地時間 22 日凌晨 00：01 分，因邊境牆計劃的撥款問題談判未果，美國政府正式迎來「部分關門」！這是 40 年來美國政府首次在一年內關閉三次。

正式關門大約半小時後，美國國會眾議院民主黨領導人 Pelosi 和參議院民主黨領導人 Schumer 就美國政府部分關門一事發表聯合聲明，稱川普已經有超過 25 次表示他希望政府關門，現在他得到了他想要的。如果川普選擇繼續政府關門，新眾議院民主黨將迅速通過法案，以便政府在明年 1 月份重新開放。

聯合聲明還稱，為保持美國政府開放，民主黨人已經向共和黨人提出了多項建議，每項建議都包括了為更有用又明智的邊境安全提供資金（包括參議院最初通過的那一份支出法案），但不是川普提議的無效又昂貴的邊境牆。

政府關門對聖誕假期影響有限？

由於正值聖誕假期，雖然政府「部分關門」，但不少運輸部門仍將維持運作。

美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）的安檢工作以及聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）的空中交通管制工作都將繼續。

TSA 稱，在政府關閉期間照常工作的員工，將在政府開放後獲得補發的薪資。

美國聯邦鐵路管理局（Federal Railroad Administratio）的檢查員也會正常工作，以避免可能發生的事故。海關和邊境保護檢查站將繼續會為國際旅客開放，國防部也會處理美國民眾出國旅行的護照申請。

此外，美國郵局的營運資金並非來自聯邦政府，因此不會受到政府關閉的影響。這意味著美國民眾仍將準時地收到聖誕節禮物。

國家公園管理局也表示，公園將比照今年 1 月聯邦政府關門三天期間的運作方式，維持必要的工作人員，以「儘可能保持開放」。

前情回顧

本周四，美國眾議院通過一項預算案，其中包括川普一直要求的 50 億美元邊境建牆費用。值得注意的是，在眾議院之前，參議院就通過了一份不包括 50 億美元邊境牆預算的臨時支出法案。

但市場普遍認為，既然參議院此前通過的臨時支出法案不顧川普威脅，沒有加入 50 億美元邊境牆預算，參議院在這麼短的時間內「自我打臉」，幾乎不可能。而且參議院通過這項支出法案需要 60 票，這意味著民主黨參議員的支持是必不可少的。因此，美國政府局部關門早已成定局。

在周五參議院投票之前，川普還連發一連串推特警告稱，若民主黨人否決建造邊境牆，政府可能會長時間停擺。

不過有分析指出聯邦政府關門很常見。IG 集團稱，如果歷史依然具有參考性，那麼這次關門對金融市場的影響可能不會很大，因為黨派爭辯的僵局往往是短暫的，市場更有可能受到近期股市整體下滑的影響。

上世紀 90 年代關門的時候，美國股市非但沒跌，反而還漲了。2013 年歐巴馬主政時期，華爾街無視政府關門，股市漲了 3%。

瑞銀（UBS）分析師彼得 · 哈恩（Peter Hahn）認為，好消息是，市場已經將大部分政府關門的預期計入了資產價格，因此，政府關門對市場的衝擊力度應會顯著降低：

在 12 個撥款賬單中，目前已經有 5 張獲得批准，其在可支配支出中占比為 75%，因此，只有 25% 的可支配支出仍處於風險之中。即使所有可支配開支都處於風險之中，我們也仍將需要看到政府長期關閉才會對經濟造成實質性的影響。

話雖如此，理解價格行為中經常發生的事情還是有用的，即使為了減弱這種趨勢市場犯了錯。

『新聞來源／華爾街見聞』