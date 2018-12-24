盤前財經大事搶先讀2018年12月24日

今日操盤前瞻

法說會：花仙子、兆勁、新建、益航、豐祥 - KY、四維航、台名、大洋 - KY

新股掛牌：富林 - KY、普鴻

增資股上市：長榮航

〈觀察〉新版公司法上路 公司派趁股災加碼持股 鞏固經營權兼護盤

新版公司法 (俗稱大同條款) 已在 11 月上路，只要持股過半且滿 3 個月以上的股東，可自行召開股東臨時會，公司派為提防市場派突襲，紛紛趁著第 4 季股價拉回修正時加碼持股，在鞏固經營權之際，也有替自家股價護盤之意。閱讀全文...

〈觀察〉明年鋼市景氣怎麼走 3 月將是關鍵分水嶺

鋼市展望趨於保守，但鋼鐵廠認為，隨著明年 3 月美中貿易戰協商結果將出爐，加上恰逢中國業者年後復工狀況告一段落，去化庫存狀況能否維持強勁，3 月這個時間點，將是明年整體鋼市的分水嶺。閱讀全文...

〈觀察〉大同集團恐還有未爆彈 兩兆雙星殷鑑不遠 金融業小心

華映突如其來宣布重整、綠能聲請債務協商，大同集團旗下恐怕還有未爆彈，金管會務必需要緊盯，畢竟整體大同集團對金融業借款曝險高達上千億元。此外，立委又爆出前瞻計畫竟然補助大同集團，金融業固然是支持產業發展存在的目的，但是，過去扁政府為發展「兩兆雙星」產業，造成公股銀行因背負政策責任反而產生龐大壞帳，此殷鑑不遠，金融投融資制度的健全不可不慎。閱讀全文...

〈2018 大事回顧〉美中貿易戰詭譎 蘋果與蘋果供應鏈的因應之道

自今年美中貿易戰開打以來，蘋果與蘋果供應鏈首當其衝，由於中華市場與美國市場是蘋果營收的最主要的來源，蘋果產品上下游端業務遍布全球，蘋果與其供應鏈動向頻頻成為外界關注的焦點。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉現在不就「存股票」時機？

近期美股指數大跌來自於景氣衰退。2018 年 12 月 20 日清晨，美 Fed 開完例行性的貨幣政策會議後，宣佈聯邦資金利率再次升息一碼。Fed 認為，目前美國勞動力市場仍然旺盛，失業率降低的趨勢沒有顯著改變；家庭消費支出持續成長，消費者物價指數 CPI 年增率接近 2%，物價未來可能上揚機率大於下跌。閱讀全文...