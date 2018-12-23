美中貿易戰台廠的下一步 遷廠關鍵在時機點

美中貿易戰開打至今，市場仍有濃濃的煙硝味，儘管近期兩國元首握手，但市場不確定因素仍大，為因應關稅影響，許多從中國出口到美國的代工大廠，紛紛開始提出對策，避免受到波及。

廣達 (2382-TW) 先前曾在記者會提出，要將主要的高階產品遷回台灣，廣達表示，目前看起來，從原有的產線進行擴產，是最快、且節省成本的方式；而緯創 (3231-TW) 海外據點多，目前尚可因應，包括美國、墨西哥、捷克、馬來西亞與印度等；英業達 (2356-TW) 則有規劃將生產線移至台灣與馬來西亞；至於和碩 (4938-TW)，也打算將既有生產基地，包括台灣、捷克、墨西哥等地擴產因應。

對於台廠如何接招中美貿易戰，電腦公會理事長童子賢認為，若想以遷廠作為對策，重點還是要考量具體措施與時機點，如果錯過最佳的遷廠時機點，就會失去實際效益的價值，舉例來說，若一個產業商機時間大概有 1 至 2 年，從建廠開始，到公司登記與外勞申請，就約花費 1 年半時間，實際效益無法展現，因此抓準投資節奏是最重要、也是最困難的一個挑戰。

MIC 顧問陳子昂則強調，若中美貿易戰持續延燒，短期來看或許能用轉單解決，但長期不確定性因素變多，廠商還是須找到新生產基地。對於台灣的下一步發展，陳子昂表示台灣相當有能力發展「亞太研發中心」，台商若能夠回臺積極往研發發展，既能走出一個新方向，也能解決高學歷失業的問題。

美中貿易戰的下一步看起來還尚不明朗，台廠如何在不安因素下趨吉避凶，並維持產能與毛利，就看各大廠如何出招應對。