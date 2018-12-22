台股最後一次獨家開盤成交量創近2年新低 4檔個股大漲9%以上

台股今 (22) 日進行史上最後一次週末補班日交易，靠內資撐場終場跌幅收斂，小跌 30.51 點，以 9646.16 點作收，而在獨家開市的情況下，成交量僅 383 億元，創下今年成交量新低紀錄。

台股過去在補班日仍會開盤交易，但美國商會認為，台股週末獨家交易恐提高交割風險，建議應接軌國際慣例，取消週六獨家交易，金管會從善如流，決議從明年起取消週末獨家開盤的作法。

今年因應清明連假與元旦連假，分別在 3 月 31 日與 12 月 22 日先行補班補課，台北股市也循例在補班日開盤交易，3 月 31 日因大盤仍萬點之上，市場交投熱絡，成交量還有 765 億元，但今天補班交易日，成交量僅 383 億元，為近兩年來新低紀錄。

今日漲幅前五名的個股，都有 8% 以上的漲幅，包括世紀鋼 (9.98%)、東泥 (9.93%)、瑞利 (9.89%)、日馳 (9.85%)、大亞 (8.41%)。

成交量前五名的個股為：華映 (6.61 萬張)、大同 (6.02 萬張)、智寶 (2.18 萬張)、新光金 (1.66 萬張)、長榮航 (1.64 萬張)。

根據證交所統計，截至 22 日止，本週台股發行量加權股價指數收盤為 9,646.16 點, 較上週 (12 月 14 日)9,774.16 點下跌 128.00 點，跌幅約為 1.31%；全體上市公司市場總值為新台幣 29.77 兆元, 較上週市值 29.43 兆元減幅約 1.21%。

本週集中交易市場總成交金額為 5,153.39 億元，全體上市股票成交金額為 4,543.66 億元，股票成交量週轉率為 1.43%。

各產業上市股票成交金額前三名為：電子零組件類成交金額 976.45 億元，占全體上市股票交易金額 21.49%，半導體類成交金額 963.59 億元，占全體上市股票交易金額 21.21%，光電類成交金額 429.37 億元，占全體上市股票交易金額 9.45%。

根據證交所統計，今年以來開盤迄今共有 242 個交易日，集中市場總成交金額為 31.79 兆元，單日平均成交金額為 1,313.76 億元，股票成交量週轉率為 81.56%, 股票日平均成交量週轉率為 0.34%。